Probabili formazioni Milan Napoli: le possibili scelte di Pioli in vista del big match di questa sera a San Siro contro gli azzurri. Il punto

Le probabili formazioni di Milan Napoli, ovvero le possibili scelte di Stefano Pioli in vista del match di questa sera. Il tecnico rossonero rischia di perdere Theo Hernandez per influenza, al suo posto Ballo Touré. Diaz sembra in vantaggio su Krunic per la trequarti, mentre Florenzi sembra aver superato Kalulu.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Stefano Pioli.