Probabili formazioni Milan Liverpool: le scelte di Pioli

Probabili formazioni Milan Liverpool: scelte forzate per Stefano Pioli in vista della sfida più importante della stagione. I probabili undici

Milan Liverpool è l’appuntamento più importante della stagione per i rossoneri, che si giocano l’accesso in Champions League. In ballo non c’è solo il passaggio del turno, ma c’è sotto un discorso di blasone, ranking ed economico. Stefano Pioli sta sciogliendo gli ultimi dubbi in vista di questa sera.

La probabile formazione anti Klopp, vede Kalulu favorito su Florenzi. A centrocampo, spazio a Kessié e Tonali; mentre l’altro ballottaggio riguarda l’esterno destro della trequarti, dove Messias è favorito su Saelemaekers. A sinistra, invece, spazio per Krunic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo; Kessié, Tonali; Messias, Diaz, Krunic; Ibrahimovic.