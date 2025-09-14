Probabili formazioni Milan Bologna: Allegri lancia subito Rabiot, un dubbio in difesa. E in avanti...

Probabili formazioni Milan Bologna: Massimiliano Allegri lancia dal primo minuto Adrien Rabiot e lancia Gimenez in avanti

Si alza il sipario sulla terza giornata di Serie A e, a San Siro, il nuovo Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare affronta il Bologna. La sfida, in programma nel terzo turno di campionato, assume un’importanza cruciale per i rossoneri, chiamati a dare una svolta dopo un avvio di stagione con più ombre che luci. Lo stesso mister Allegri ha sottolineato l’importanza della partita, dichiarando che il vero campionato inizia oggi, con la chiusura ufficiale del mercato, e il Milan si presenta al completo con una rosa che porta l’impronta del nuovo direttore sportivo Igli Tare, artefice di una campagna acquisti ambiziosa.

L’allenatore rossonero, tornato in panchina dopo anni, non ha lesinato elogi per l’avversario. Il Bologna, secondo Allegri, “non è più una rivelazione ma una squadra abituata alle zone alte della classifica grazie all’ottimo lavoro di Sartori e Italiano.” Un avviso chiaro e diretto per i suoi giocatori, che dovranno affrontare una formazione “con grande velocità” e “giocatori di grande tecnica” capaci di garantire un’elevata intensità alla partita.

I dati storici, però, sembrano sorridere al Milan. I rossoneri, infatti, sono rimasti imbattuti in 18 delle ultime 19 sfide di Serie A contro i rossoblù, collezionando ben 14 vittorie e quattro pareggi e segnando una media di due gol a partita. L’unica macchia in questo percorso positivo è stata la sconfitta per 2-1 al Dall’Ara il 27 febbraio scorso. Tuttavia, il Milan di Allegri ha un record poco esaltante nelle prime battute di campionato: nelle quattro stagioni precedenti in cui è stato alla guida dei rossoneri (dal 2010/11 al 2013/14), la squadra non ha mai ottenuto più di un successo nelle prime tre giornate. Un dato che l’attuale tecnico spera di smentire per dare un segnale forte e deciso a tutto il campionato.

A livello di formazioni, Allegri opta per un 3-5-1-1 con Maignan tra i pali, protetto dal terzetto difensivo composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle fasce agiranno Saelemaekers e Estupinan, mentre in mezzo al campo la regia sarà affidata a Modric affiancato da Fofana e Rabiot. Sulla trequarti, a supporto dell’unica punta Gimenez, ci sarà Loftus-Cheek.

Il Bologna di mister Italiano, invece, scenderà in campo con un più classico 4-2-3-1: Skorupski in porta, linea difensiva a quattro con Zortea, Heggem, Lucumi e Miranda. A centrocampo, la coppia Freuler–Ferguson farà da diga, mentre il tridente offensivo sarà composto da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi alle spalle di Castro.

Milan-Bologna, probabili formazioni

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Gimenez. Allenatore: Allegri. A disposizione: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, De Winter, Odogu, Pulisic, Ricci, Nkunku, Balentien.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano. A disposizione: Happonen, Ravaglia, De Silvestri, Lykogiannis, Vitik, Fabbian, Moro, Bernardeschi, Dallinga, Dominguez, Rowe.