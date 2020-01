Pioli su Paquetà:«Sta bene,se non gioca è chiaro che sia insoddisfatto»

Durante la conferenza stampa pre Udinese, Stefano Pioli ha parlato anche dell’esterno rossonero Lucas Paquetà e del poco impiego

Nella conferenza stampa di questo pomeriggio, prima della vigilia di Milan Udinese, il tecnico rossonero ha risposto a diverse domande e tra le tante ha parlato anche di Lucas Paquetà, centrocampista ex Flamengo arrivato la scorsa stagione per 35 milioni di euro e schierato molto poco durante questa stagione. Ecco le sue Parole:

«Sta bene, si allena bene ed è chiaro che non può essere soddisfatto se non gioca. Non è un esterno puro, cerco di mettere in campo le caratteristiche giuste, gli devo chiedere cose diverse se gioca lui. Importante è avere una squadra equilibrata»