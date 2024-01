Pioli via dal Milan a fine stagione? Cosa filtra ad oggi sul tecnico rossonero

Pioli via dal Milan a fine stagione? Cosa filtra ad oggi sul futuro del tecnico rossonero. Tutti gli aggiornamenti

In casa Milan continua a tenere banco il futuro di Stefano Pioli. Nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2025, le strade del club rossonero e del tecnico potrebbero separarsi in estate.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a giugno Cardinale, la dirigenza e Ibrahimovic decideranno tutti insieme la soluzione migliore per il Milan, con il numero uno di RedBird che avrà ovviamente la parola finale.