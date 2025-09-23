Pioli, l’ex tecnico del Milan già a rischio a Firenze? Spiffero importante, quella partita può diventare assolutamente decisiva

Pioli, la partenza choc dell’ex Milan lo mette già a rischio in casa Fiorentina: la gara con il Pisa diventa assolutamente decisiva

Il mondo del calcio italiano, a differenza della Premier League dove a tecnici come Ferguson o Klopp è stato concesso tempo per costruire, si conferma implacabile. In questo scenario, Stefano Pioli, ex tecnico del Milan e ora alla guida della Fiorentina, si trova già al centro di un ciclone di critiche dopo sole quattro giornate di campionato. Come riportato da Sport Mediaset, la situazione dei viola è tutt’altro che semplice: con appena due punti in classifica, la squadra si ritrova in piena zona retrocessione. Quello che a Firenze viene definito il “derby di Pisa” potrebbe già costare carissimo all’allenatore.

I Numeri Impoveriscono la Situazione della Viola

Nonostante l’assurdità di mettere in discussione un tecnico dopo così poco tempo, i numeri parlano chiaro e non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche. La Fiorentina ha collezionato due pareggi in trasferta e due sconfitte in casa, con un bilancio di soli 3 gol fatti e ben 6 subiti. Il dato più preoccupante, però, riguarda la fase offensiva: un totale di 9 tiri in porta in 4 giornate. Un rendimento sconcertante per una squadra che, sulla carta, era partita con ambizioni di un certo livello.

Il problema principale, secondo l’analisi di Sport Mediaset, è la mancanza di una chiara identità tattica. A differenza del Milan di Massimiliano Allegri, che ha mostrato fin da subito un’idea di gioco definita e vincente, Pioli sembra ancora alla ricerca dell’abito giusto per la sua squadra. La confusione si riflette nei continui cambi di modulo: dal 3-4-2-1 al 3-5-2, fino al 4-4-2, senza che la squadra trovi la quadra.

Troppe Scelte, Troppa Confusione

La rosa, ricca di opzioni grazie alle scelte di calciomercato del direttore sportivo, sta diventando un problema piuttosto che una risorsa. A centrocampo, Pioli deve districarsi tra Mandragora, Fazzini, Sohm, Fagioli, Nicolussi Caviglia e Ndour. In attacco, le scelte variano da Kean punta unica a una coppia con Piccoli o Dzeko, con l’incognita Gudmundsson che, una volta al 100%, potrebbe rivoluzionare nuovamente il reparto.

Un allenatore esperto come Pioli avrebbe bisogno di tempo per capire quali uomini e quale modulo siano più adatti, ma il calcio italiano non glielo concede. L’aria è già quella dell’ultima spiaggia, con la Fiorentina obbligata a vincere la prossima partita. In caso di sconfitta, le rassicurazioni del dirigente Pradé potrebbero non bastare a salvare la panchina dell’ex tecnico del Milan. Le voci sui possibili sostituti già circolano, con nomi prestigiosi come Spalletti e Thiago Motta che aspettano solo un’occasione per tornare in gioco.