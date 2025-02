Pellegatti: «Toccato il punto più basso degli ultimi anni! Derby? Il Milan di Fonseca non era così, vi spiego!» - ESCLUSIVA - Milan News 24

Pellegatti, noto giornalista, ha commentato il momento del Milan in vista del derby e il mercato rossonero: le dichiarazioni

Intervenuto in esclusiva a Milannews24, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha parlato del momento del Milan di Sergio Conceicao e non solo:

Caldissimo il mercato rossonero in questi ultimi giorni: da Morata a Camarda all’affare Gimenez. Cosa succede?

«Capitolo uscite Morata sta per andare e Camarda va al Monza. Per Calabria ci sono contatti con il Bologna. Per Gimenez c’è un’apertura del Feyenoord che però richiede 40 milioni di euro. Con qualche bonus in più l’offerta potrebbe essere accettata. Lui è il principale obiettivo rossonero, non sembra ci siano altri nomi per il centrocampo o per la difesa al momento».

La sconfitta contro la Dinamo Zagabria non manda un buon messaggio in vista del derby e non consente la qualificazione diretta agli ottavi di finale (Milan che sfiderà ai play-off il Feyenoord). Come si spiega questa incostanza?

«Il Milan oggi fatica sul piano delle prestazioni: vedi Como nel primo tempo, Parma nel primo tempo e Zagabria tutta la partita. Molto sotto al livello che la squadra può raggiungere. Adesso arriva il derby con l’Inter favorita, però il Milan deve cominciare a giocare come sa fare. In questo momento è uno dei periodi più brutti degli ultimi anni: a volte ne esce e a volte ci rientra. Conceicao è stato chiaro: ‘Qui mancano le basi’, sono parole forti.».

Prima con Fonseca, poi con Conceicao in Supercoppa: due vittorie negli ultimi due derby. Che gara ci dobbiamo aspettare domenica?

«Il Milan di Fonseca mi sembrava migliore, anche se non aveva raggiunto risultati eccezionali, comunque non aveva toccato il livello basso di adesso. Favoritissimi i nerazzurri, però vediamo se i rossoneri riusciranno a offrire almeno una buona prestazione. Poi da lì ci sono ovviamente le possibilità di fare male alla squadra di Inzaghi. E’ chiaro che adesso fare ipotesi su una vittoria del Milan risulta difficile».