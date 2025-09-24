Nuovo San Siro Milan, dall’attesa per il voto del Consiglio Comunale ai prossimi passi formali: i dettagli del cronoprogramma

Nuovo San Siro Milan, c’è attesa per il voto del Consiglio Comunale: tutti i dettagli sui prossimi passi e sul cronoprogramma

Ore decisive per il futuro di San Siro. Dopo mesi di trattative e discussioni, il Milan e l’Inter si avvicinano al momento della verità per l’acquisto dello stadio e delle aree limitrofe. Una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso la città intera, e che ora è giunta a un punto di svolta. A seguito dell’approvazione della Giunta, il Consiglio Comunale si riunirà per discutere e votare la delibera.

Voti e strategie: un esito tutt’altro che scontato

L’aria che si respira a Palazzo Marino è di altissima tensione. L’approvazione della delibera, che richiede almeno 25 voti favorevoli, non è affatto scontata. Secondo alcune indiscrezioni, al momento i “sì” sarebbero 23, con alcune figure chiave ancora indecise. La consigliera del Pd Monica Romano e il capogruppo della lista del sindaco Marco Fumagalli sono tra i nomi che potrebbero far pendere l’ago della bilancia. Anche il centrodestra si trova in una posizione delicata: da un lato, non può rifiutare un investimento di un miliardo e mezzo di euro, dall’altro non vorrebbe dare un assist al sindaco Giuseppe Sala.

Si stanno studiando diverse strategie per facilitare il voto, come la possibilità di far cadere il numero legale nella seduta di giovedì 25 settembre, per poi votare in seconda convocazione lunedì 29 settembre, dove il quorum si abbasserebbe a soli 15 presenti. La data del 30 settembre è il termine ultimo per la proposta d’acquisto dei club al Comune, il che rende il voto di lunedì cruciale. La tensione è alta, e come ha ammesso lo stesso sindaco Sala, la vicenda è diventata estenuante. Nonostante le difficoltà, la dirigenza del Milan, guidata dal direttore sportivo Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, rimane concentrata sul progetto e pronta a superare ogni ostacolo.

Il progetto e gli ostacoli futuri

Se il Consiglio Comunale dovesse dare il via libera, la strada per Milan e Inter sarebbe ancora in salita. I club dovranno affrontare numerosi ricorsi e ottenere l’approvazione finale del progetto, un processo che richiederà tempo. La progettazione del nuovo stadio è stata affidata a due architetti di fama mondiale, Lord Norman Foster e David Manica. Il nuovo impianto, con una capienza di 71.500 posti, promette una visibilità ottimale e un’esperienza di alto livello per i tifosi.

Tuttavia, il percorso è pieno di insidie. Organizzazioni come il Comitato “Sì Meazza” hanno già annunciato battaglia, sollevando questioni come il mancato pagamento del canone di affitto da parte dei club dopo l’eventuale rogito. Dettagli cruciali come il valore di San Siro (stimato a 197 milioni di euro), il contributo del Comune (22 milioni) e la percentuale dello stadio che rimarrà in piedi (9%) sono al centro del dibattito.

Il cronoprogramma del progetto è lungo e complesso, con l’avvio della costruzione del nuovo stadio previsto per il 2027 e la parziale demolizione di San Siro dal 2031. Il completamento dell’intero comparto è previsto tra il 2032 e il 2035. La vicenda è una vera e propria corsa a ostacoli, e il voto di lunedì sarà solo il primo, decisivo, passo verso il futuro dello stadio di Milano. Lo riporta TMW.