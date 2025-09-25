Nuovo San Siro Milan, oggi delibera in Comune! Giornata decisiva? La novità sorprende i rossoneri e l’Inter

Nuovo San Siro Milan, oggi la delibera sulla vendita ai rossoneri e l’Inter approda in Comune: grosso rischio all’orizzonte

La vicenda legata al futuro di San Siro continua a tenere banco a Palazzo Marino, con un’aria di incertezza che aleggia sulla sorte del leggendario stadio. Oggi, la delibera per la vendita dell’impianto a Milan e Inter approderà in Comune, ma la sensazione diffusa è che non sarà la giornata delle decisioni definitive. La situazione, come riporta anche Tuttosport, è un vero e proprio groviglio di burocrazia e interessi contrapposti.

Il titolo del quotidiano, “San Siro, avanti tra mal di pancia e possibili ricorsi”, riassume perfettamente il clima di tensione che si respira. Da una parte ci sono i club, che vogliono acquistare l’impianto per modernizzarlo e renderlo competitivo a livello europeo, un progetto essenziale anche per l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, e il suo direttore sportivo, Igli Tare, che hanno bisogno di una struttura all’avanguardia per attrarre i migliori talenti. Dall’altra parte, ci sono le resistenze politiche e i “mal di pancia” di chi è contrario alla vendita, con il rischio sempre presente di ricorsi che potrebbero bloccare l’intero processo.

La corsa contro il tempo del Milan e dell’Inter

L’offerta congiunta presentata dai due club scadrà martedì, mettendo in atto una vera e propria corsa contro il tempo. Se la delibera non dovesse ottenere il via libera in tempi brevi, i progetti per la riqualificazione di San Siropotrebbero subire una battuta d’arresto o, peggio, essere abbandonati. Questo scenario costringerebbe Milan e Inter a rivedere i propri piani, valutando la costruzione di nuovi stadi in altre aree della città o della provincia.

La situazione è seguita con grande attenzione anche dai tifosi, che si dividono tra chi vorrebbe preservare il “Meazza” e chi invece spinge per una soluzione moderna che possa garantire un futuro solido ai club. La dirigenza del Milan sta lavorando in stretto contatto con l’Inter per superare gli ostacoli burocratici e convincere le istituzioni della bontà del progetto.

La partita non è solo politica, ma ha un forte impatto sportivo ed economico. L’incapacità di avere uno stadio di proprietà e moderno influisce sulle entrate dei club e sulla loro competitività a livello internazionale. La speranza, come sottolinea Tuttosport, è che si possa trovare una soluzione condivisa, evitando ricorsi e ritardi che danneggerebbero il calcio milanese e l’intera città. Il destino di San Siro è appeso a un filo, e le prossime ore saranno decisive per capire la direzione che prenderà la questione.