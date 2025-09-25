Nkunku Milan, traguardo storico raggiunto contro il Lecce: il primo gol in rossonero è stato il suo numero… Le ultimissime notizie

Nkunku raggiunge quota 100 gol in carriera

Christopher Nkunku ha raggiunto un traguardo significativo nella sua carriera, segnando il suo 100° gol complessivo contro il Lecce in Coppa Italia. Un risultato importante che sottolinea la sua prolificità offensiva e la sua capacità di incidere in tutte le squadre in cui ha giocato.

Il cammino di Nkunku verso i 100 gol è iniziato al Paris Saint-Germain, dove ha segnato 11 reti. La sua esperienza in Francia è stata il trampolino di lancio per il trasferimento al Lipsia, in Germania, dove ha trovato la sua consacrazione e ha messo a segno ben 70 gol. Le sue prestazioni in Bundesliga hanno attirato l’attenzione dei top club europei, portandolo al Chelsea, dove ha realizzato 18 reti.

Ora, con il gol segnato con la maglia del Milan, il suo percorso si arricchisce di un nuovo capitolo. Questo traguardo, come riportato da Opta, non è solo un dato statistico, ma una conferma del suo valore come attaccante di alto livello. Nonostante il periodo di ambientamento nel nuovo campionato, Nkunku ha già dimostrato la sua importanza nel progetto di Massimiliano Allegri.

Il gol contro il Lecce è un segnale di speranza per i tifosi rossoneri, che si aspettano molto da lui. La sua capacità di segnare è un’arma in più per l’attacco del Milan, che ora può contare su un arsenale offensivo ancora più temibile. In vista della delicata sfida contro il Napoli, il recupero della forma fisica di Nkunku e la sua ritrovata confidenza con il gol sono notizie eccellenti per la squadra e per il direttore sportivo Igli Tare, che ha creduto fortemente nel suo acquisto.