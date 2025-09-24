Nkunku Milan, prima da titolare e subito gol! Il francese esordisce al meglio. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

La dirigenza del Milan, con Allegri in panchina e Tare come DS, ha sempre avuto un occhio di riguardo per i giocatori duttili, capaci di ricoprire più ruoli e adattarsi a schemi diversi. Christopher Nkunku, acquistato la scorsa estate dal Chelsea, si è dimostrato l’incarnazione perfetta di questa filosofia. Il francese, che il club rossonero considera uno dei colpi migliori della campagna acquisti 2025, è un vero e proprio jolly offensivo.

Nkunku è in grado di agire come attaccante centrale, sfruttando la sua rapidità e la sua capacità di finalizzazione. Ma non solo: è un’ottima seconda punta, ruolo in cui eccelle grazie alla sua visione di gioco e alla sua abilità nel creare spazi per i compagni. La sua tecnica sopraffina e la sua agilità gli permettono anche di agire come esterno d’attacco, sia a destra che a sinistra, mettendo in costante difficoltà le difese avversarie.

Il suo impatto si è visto fin da subito, ma la sua consacrazione è arrivata ieri sera. In un match di Coppa Italia contro il Lecce, Nkunku ha messo a segno una prestazione da incorniciare, culminata con un gol che ha spianato la strada alla vittoria. L’attaccante ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore totale, capace di fare la differenza in qualsiasi zona del campo. Il suo gol, una rete di pregevole fattura, è stato il giusto premio per una partita giocata con grande intensità e intelligenza tattica. La sua capacità di leggere le situazioni e di trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto lo rende un’arma letale per la squadra di Allegri. Il club rossonero, con il suo staff tecnico e dirigenziale, si coccola il suo gioiello, convinto di avere in rosa un campione che potrà segnare un’epoca.