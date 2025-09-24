Moviola Milan Lecce, doppio errore di Tremolada: all’arbitro vengono contestate queste cose. Le ultimissime notizie

La sfida di Coppa Italia tra Milan e Lecce, terminata con la vittoria dei rossoneri, è stata caratterizzata da pochi episodi arbitrali controversi, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport. L’arbitro Tremolada ha gestito la partita in maniera quasi impeccabile, ma un doppio errore in particolare ha fatto discutere.

Al 13′ del primo tempo, il Milan ha reclamato un calcio di rigore per un presunto fallo su Christopher Nkunku. Secondo il quotidiano, la decisione di non fischiare il penalty è stata giusta, in quanto il contatto è stato giudicato “troppo poco per il penalty”. L’arbitro ha fatto bene a lasciare correre, optando per il buon senso e non per un’interpretazione troppo rigida del regolamento.

L’episodio più clamoroso, però, si è verificato più avanti, sempre con Nkunku come protagonista. Il giocatore è stato nuovamente steso da Siebert, ma questa volta la situazione era ben diversa. L’arbitro Tremolada, come sottolineato dalla Gazzetta, ha commesso un doppio errore. Innanzitutto, non ha concesso il vantaggio a Santiago Gimenez, che si sarebbe trovato solo davanti alla porta. Una decisione che ha interrotto un’azione potenzialmente letale per il Lecce. In secondo luogo, ha estratto solo il cartellino giallo per il difensore salentino.

Il VAR è intervenuto in maniera decisiva, correggendo l’errore del direttore di gara. La chiara occasione da gol era evidente, e la revisione al monitor ha portato alla giustissima espulsione di Siebert. Un cartellino rosso che ha ridimensionato le speranze del Lecce e ha facilitato il compito del Milan, che da quel momento ha gestito la partita con maggiore tranquillità. Un’altra prova, se mai ce ne fosse bisogno, di quanto sia fondamentale il supporto della tecnologia per garantire la correttezza del gioco.