Morto Ambrogio Pelegalli, l’ex Milan si è spento a 84 anni: ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1963 con i rossoneri

Si è spento all’età di 84 anni l’ex calciatore del Milan Ambrogio Pelegalli. Ha firmato il suo primo contratto in rossonero assieme a Trapattoni all’età di 14 anni per poi totalizzare ben 235 in Serie A con le maglie di Milan, Atalanta e Roma. Con i rossoneri ha vinto una Coppa dei Campioni nel 1963 nonostante un infortunio che non gli permise di giocare la finale vinta 2-1 contro il Benfica. A riportarlo è LaProvinciaPavese.

La redazione di Milannews24 porge le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari per la triste perdita.