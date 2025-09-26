Modric Milan, è già scattata la scintilla con il club rossonero! E Allegri… Segui le ultimissime sul club rossonero

Il Milan ha ritrovato un’identità precisa e vincente. Come analizzato dal giornalista Luca Bianchin su gazzetta.it, la squadra rossonera ha mostrato una straordinaria capacità di prendere forma in pochi giorni, diventando un’estensione del pensiero del suo allenatore, Massimiliano Allegri. Questa metamorfosi non è un caso isolato, ma una caratteristica che si ritrova in grandi squadre del passato, come il Milan di Capello che si differenziò immediatamente da quello di Sacchi, o la Nazionale di Mancini che fin da subito mostrò i tratti che l’avrebbero portata alla vittoria dell’Europeo.

Bianchin sottolinea che questo Milan è da subito la squadra di Allegri. I giocatori hanno trovato una chiara guida e un punto di riferimento nell’allenatore, e il risultato è un gruppo coeso e forte. Lo stesso Allegri e il suo vice, Landucci, hanno ammesso di essere soddisfatti di come i giocatori li seguono, un segnale evidente che la loro filosofia di gioco e di gestione è stata recepita e accettata. Questa sintonia tra staff e squadra è la base su cui si sta costruendo il successo rossonero.

Un’altra conferma di questo clima positivo arriva da una fonte inaspettata: Luka Modric. Il fuoriclasse croato, arrivato in estate con grandi aspettative, ha confessato agli amici di essere sorpreso perché il Milan gli sta dando più di quanto si aspettasse. Un’affermazione che ha un peso specifico enorme, considerando la sua lunga e vincente carriera. Il fatto che un campione del suo calibro si senta così a suo agio e valorizzato è una testimonianza del grande lavoro svolto dietro le quinte dal direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri.

Il Milan attuale è un gruppo invidiabile, con giocatori che stanno bene insieme e che si supportano a vicenda. Anche se qualche malumore potrà inevitabilmente sorgere, soprattutto in attacco, dove la concorrenza è alta e qualcuno finirà spesso in panchina, la coesione del gruppo non sembra in discussione. Il lavoro di Tare e Allegri ha creato un ambiente in cui il talento si unisce alla disciplina e al lavoro di squadra, elementi fondamentali per puntare ai massimi traguardi. Questa nuova identità è la vera forza del Milan, che si appresta ad affrontare la stagione con la consapevolezza di poter competere ad altissimi livelli.