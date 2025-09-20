Connect with us

News

Milan, chance create e occasioni concesse: il dato in Serie A

News

Calciomercato Milan, si scalda la trattativa per il rinnovo di contratto di Pulisic! Il calciatore ha una priorità

News

Milan Lecce, Allegri sta studiando un cambio a sorpresa per il centrocampo: dalle ultime da Milanello si intuisce che...

News

Milan Lecce, Allegri rivoluziona la difesa: ecco cosa filtra alla vigilia della sfida di Coppa Italia

News

Ronaldo il fenomeno compie gli anni, il Milan gli fa gli auguri sui social! Il messaggio postato dal club rossonero

News

Milan, chance create e occasioni concesse: il dato in Serie A

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Milan

Milan al top in Serie A, tra expected gol concessi ed expected gol costruiti. Ottimo lavoro dei rossoneri!

L’avvio di stagione del Milan in Serie A è stato un trionfo, non solo in termini di risultati, ma anche di dati statistici. Le prime quattro giornate di campionato hanno evidenziato una netta superiorità dei rossoneri, sia in fase offensiva che difensiva, grazie al lavoro del tecnico Massimiliano Allegri.

Secondo le statistiche avanzate, il Milan ha concesso agli avversari un valore di expected goals (xG) pari a soli 1.01. Questo dato, che misura la probabilità che un tiro si trasformi in gol, sottolinea l’eccezionale solidità difensiva del Diavolo. La squadra di Allegri concede pochissimo, limitando al massimo le occasioni da rete degli avversari e dimostrando una grande organizzazione tattica.

Ma non è tutto. In fase offensiva, il Milan ha creato un valore di expected goals (xG) pari a 5.97. Questo numero impressionante testimonia la grande capacità della squadra di Allegri di creare occasioni da gol. La formazione rossonera è prolifica, imprevedibile e in grado di mettere costantemente in difficoltà le difese avversarie.

Questi dati, che confermano il grande lavoro dell’allenatore e della squadra, rappresentano un segnale positivo per il futuro. Il Milan ha trovato un equilibrio che lo rende temibile per ogni avversario, un connubio perfetto tra solidità difensiva e incisività offensiva.

La squadra rossonera può guardare con fiducia alle prossime sfide, sapendo di avere le carte in regola per competere ai massimi livelli. L’inizio è stato incoraggiante e i numeri dimostrano che il Milan è sulla giusta strada per raggiungere i suoi obiettivi stagionali.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.