Milan, chance create e occasioni concesse: il dato in Serie A

Milan al top in Serie A, tra expected gol concessi ed expected gol costruiti. Ottimo lavoro dei rossoneri!

L’avvio di stagione del Milan in Serie A è stato un trionfo, non solo in termini di risultati, ma anche di dati statistici. Le prime quattro giornate di campionato hanno evidenziato una netta superiorità dei rossoneri, sia in fase offensiva che difensiva, grazie al lavoro del tecnico Massimiliano Allegri.

Secondo le statistiche avanzate, il Milan ha concesso agli avversari un valore di expected goals (xG) pari a soli 1.01. Questo dato, che misura la probabilità che un tiro si trasformi in gol, sottolinea l’eccezionale solidità difensiva del Diavolo. La squadra di Allegri concede pochissimo, limitando al massimo le occasioni da rete degli avversari e dimostrando una grande organizzazione tattica.

Ma non è tutto. In fase offensiva, il Milan ha creato un valore di expected goals (xG) pari a 5.97. Questo numero impressionante testimonia la grande capacità della squadra di Allegri di creare occasioni da gol. La formazione rossonera è prolifica, imprevedibile e in grado di mettere costantemente in difficoltà le difese avversarie.

Questi dati, che confermano il grande lavoro dell’allenatore e della squadra, rappresentano un segnale positivo per il futuro. Il Milan ha trovato un equilibrio che lo rende temibile per ogni avversario, un connubio perfetto tra solidità difensiva e incisività offensiva.

La squadra rossonera può guardare con fiducia alle prossime sfide, sapendo di avere le carte in regola per competere ai massimi livelli. L’inizio è stato incoraggiante e i numeri dimostrano che il Milan è sulla giusta strada per raggiungere i suoi obiettivi stagionali.