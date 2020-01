Milan-Udinese streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il ventesimo match dei rossoneri nella Serie A 2019/20

Milan-Udinese streaming: ventesimo match di campionato per i rossoneri, il tredicesimo sotto la gestione Pioli. Di nuovo Serie A per il Diavolo dopo la bella vittoria di Coppa Italia contro la SPAL. Il nuovo 4-4-2 disegnato dal tecnico sembra calzare molto bene alla squadra, che contro i friulani dovrà riuscire ad ottenere la terza vittoria consecutiva, la seconda in campionato, capace di iniziare un piccolo filotto di risultati positivi e rilanciare quindi le ambizioni di classifica del Milan. A San Siro i rossoneri ospiteranno un’ Udinese in grande forma. Tralasciando infatti la prevedibile sconfitta di Coppa Italia contro la Juventus, i bianconeri vengono da tre vittorie consecutive in campionato, con 6 gol fatti e 2 subiti. Non sarà sicuramente una gara agevole per Ibrahimovic e compagni.

Milan-Udinese streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Udinese sarà trasmessa domenica 19 gennaio dall’emittente streaming DAZN con fischio d’inizio alle ore 12:30. Dal 20 settembre ha debuttato su Sky DAZN1, il canale che porterà parte dell’offerta in streaming di DAZN al numero 209 della pay tv satellitare. Per poter attivare la visione è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN, disponibile dal 4 settembre per tutti gli abbonati a Sky.

Milan-Sampdoria, ultime e probabili formazioni

MILAN – Ancora confermato il 4-4-2, ormai nuovo modulo di riferimento per i rossoneri. Tra i pali ballottaggio Donnarumma-Begovic, con il secondo pronto a fare il suo debutto assoluto con la maglia del Milan nel caso Gigio non dovesse recuperare a pieno dall’infortunio. Confermata la linea difensiva che è scesa in campo in Coppa Italia, con Kjaer e Conti quindi nuovamente titolari. A centrocampo interni Kessie e Bennacer, esterni Castillejo e Calhanoglu. Davanti fiducia alla coppia Ibrahimovic-Leao.

UDINESE – 3-5-2 per gli uomini di Gotti. Linea difensiva composta da Nuytinck, Ekong e Becao. Quest’ultimo è in ballottaggio con De Maio. A centrocampo agiranno Larsen, Fofana, Mandraroga, De Paul e Sema. In avanti invece sicuro titolare Okaka, al suo fianco giocherà uno tra Lasagna e Nestorovski.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All.: Pioli

PROBABILE FORMAZIONE UDINESE (3-4-1-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Fofana, Sema; De Paul; Okaka, Lasagna. All.: Gotti

Milan-Udinese, i precedenti con Pairetto

Ecco la designazione arbitrale per il match di domenica ore 12:30 tra Milan-Udinese di Serie A. Pairetto sarà il direttore di gara affiancato dagli assistenti De Meo e Santoro. Al Var e Avar Calvarese e di Iorio, invece Prontera sarà il quarto uomo.