Milan-Udinese, esordio a San Siro da titolare per Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic farà il suo esordio da titolare a San Siro nella gara di oggi, in cui il Milan ospiterà l’Udinese di Gotti

Contro la Sampdoria ha salutato il pubblico con un ingresso in campo negli ultimi minuti della partita, a Cagliari ha debuttato da titolare ma lontano da casa, contro la SPAL in Coppa Italia ha guardato dalla panchina i compagni vincere.

E’ arrivato oggi invece il giorno del debutto vero e proprio: in Milan-Udinese di questa domenica Zlatan Ibrahimovic farà il suo esordio, o meglio nuovo esordio, con la maglia rossonera dal primo minuto di gioco a San Siro. Mister Pioli infatti lo schiererà in coppia con Leao, in quella che sembra essere diventata la nuova e definitiva disposizione del Diavolo. I tifosi presenti al Meazza potranno così riabbracciare per la prima volta lo svedese fin da subito.