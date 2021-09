Zegna sul Milan: «Sono un gruppo unito e poi c'è Ibra che...»

Waltyer Zenga, intervenuto negli studi Sky Sport, ha commentato il momento che sta vivendo il Milan , ecco le sue parole

Intervenuto negli studi Sky Sport, Walter Zegna ha commentato il momento che sta vivendo il Milan , ecco le sue parole:

SUL GOL DI MALDINI – «Mi sono emozionato io a vedere il gol di Daniel, figuarati Paolo, ma non guardiamo solo i padri ma dietro ci sono anche grandissime donne come la madre»

SUL MILAN – «Il Milan mi dà l’impressione di essere un gruppo, unito, più che fare un nome mi dà l’impressione che sono un gruppo di ragazzi che si divertono, che sanno quello che vogliono e che anche se cadono qualche volta non hanno grandissimi problemi ma proprio perchè sono un gruppo vero, cementato che si autano, gioca l’uno gioca l’altro, no gliene frega niente a nessuno, fanno il tifo per tutti e poi hanno quel signore là che si chiama Ibrahimovic che ogni tanto fà il duro e li tiene un po’ insieme ed è un punto di riferimento».