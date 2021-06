Milan Primavera, vigilia della gara contro l’Ascoli: dove vedere il match

Milan Primavera alla vigilia del delicato match contro l’Ascoli. Ecco quando e dove vedere la gara del Sant’Egidio

Il Milan Primavera torna in campo a caccia di riscatto dopo le due sconfitte di fila nel derby e con la Sampdoria. Domani alle 11:00 la squadra di Giunti sfida l’Ascoli fanalino di coda, in palio tre punti fondamentali per la corsa ai play-off, visto anche il contemporaneo scontro diretto Spal-Atalanta e la sfida dell’Empoli in casa della capolista Inter. La classifica può cambiare nuovamente faccia.

Per quanto riguarda la formazione, l’unica assenza certa è quella di Nosa Obaretin, squalificato. Al suo posto probabile chance per Riad Tahar al fianco di Michelis. La gara sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del DTT) e tramite la cronaca testuale su MilanNews24.