Milan Napoli, tutti i precedenti tra le due squadre: sorridono i rossoneri! I numeri. Segui le ultimissime sul Diavolo

Domenica sera, il palcoscenico di San Siro ospiterà l’incontro numero 78 in Serie A in terra lombarda tra Milan e Napoli. Un big match che non è solo una sfida per la classifica, ma un vero e proprio scontro tra le due formazioni più in forma del momento. Le statistiche sui precedenti sono chiare: la bilancia pende nettamente in favore dei padroni di casa. I rossoneri vantano 33 vittorie contro le 18 del Napoli, con un saldo reti impressionante di 120 a 78. I pareggi, i segni X, ammontano a 26.

Lo stato di forma: Allegri imbattibile in difesa, Conte ha la cooperativa del gol

A dare pepe alla sfida sono le diverse eccellenze che le due squadre hanno mostrato in questo avvio di stagione.

Milan (9 punti): La squadra del tecnico Massimiliano Allegri ha totalizzato 9 punti (3 vittorie e 1 sconfitta), dimostrando una solidità difensiva notevole. Il Diavolo è in testa alla classifica di rendimento per clean sheet , ben 3 in quattro partite, subendo solo 2 gol . Al Meazza, il Milan ha ottenuto 3 punti (1V, 1P) in questo avvio.

Napoli (12 punti): Gli azzurri guidati da Antonio Conte sono attualmente in vetta alla classifica a punteggio pieno con 12 punti (4 vittorie). La loro forza risiede in un attacco prolifico: il Napoli vanta la migliore cooperativa del gol della Serie A, con 8 marcatori differenti che hanno firmato le 9 reti totali. Metà dei loro punti, ben 6, sono stati conquistati in trasferta (2V, 0P), confermando una grande affidabilità lontano dal San Paolo.

L’andamento recente e la curiosità dei rigori

Gli ultimi cinque scontri diretti tra le due squadre hanno sempre prodotto un vincitore, evidenziando l’intensità delle loro sfide. L’anno scorso, a spuntarla furono gli ospiti con un 0-2 firmato dai gol di Lukaku e Kvaratskhelia. Nella stagione 2023-2024, invece, i locali ebbero la meglio per 1-0, con il terzino francese Theo Hernandez eletto man of the match.

Una curiosità storica riguarda le massime punizioni assegnate: gli ultimi rigori fischiati in un Milan-Napoli sono avvenuti sempre nel mese di settembre. L’ultimo in favore degli azzurri risale al 18 settembre 2022, mentre il più recente a vantaggio del Diavolo è datato 22 settembre 2013.

Infine, lo stadio di San Siro si avvicina a un traguardo storico: le reti complessive realizzate in questo scontro diretto al Meazza ammontano a 198.