Milan Napoli, Nkunku o Gimenez al fianco di Pulisic? Attualmente le idee di Allegri sono queste. Le ultimissime notizie

La sfida contro il Lecce in Coppa Italia ha offerto a Massimiliano Allegri importanti indicazioni, specialmente in attacco. Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, entrambi andati a segno, hanno dimostrato di poter coesistere e di rappresentare un’opzione offensiva di grande valore per il Milan. Questo tandem, però, non verrà riproposto nella delicatissima sfida di campionato contro il Napoli.

Come riporta Tuttosport, il motivo è semplice: Christian Pulisic è in uno stato di forma eccezionale e non può assolutamente essere relegato in panchina. La sua presenza è imprescindibile per l’equilibrio e la pericolosità offensiva del Milan. Pertanto, il tecnico rossonero si trova di fronte a un dubbio di formazione, titolato da Tuttosport come “Nkunku o Gimenez. Una maglia per due”.

Nkunku sta cercando la sua condizione fisica ottimale, ma ha già mostrato lampi di classe e ha trovato il suo primo gol in maglia rossonera. La sua rapidità e capacità di saltare l’uomo lo rendono una minaccia costante. Gimenez, invece, è alla ricerca di quella continuità e fiducia che gli è mancata nella prima parte della sua esperienza al Milan. Il gol contro il Lecce potrebbe essere la scintilla di cui aveva bisogno per sbloccarsi definitivamente.

La scelta non è semplice per Allegri, che dovrà valutare attentamente le condizioni fisiche dei due attaccanti e le loro caratteristiche in relazione alla partita contro il Napoli. Il rientro di Rafael Leão dalla panchina complica ulteriormente le cose, offrendo ancora più opzioni al tecnico. In un momento cruciale della stagione, avere a disposizione un attacco così profondo è un lusso. La decisione finale spetterà ad Allegri, che dovrà scegliere chi affiancherà Pulisic e il resto della squadra per affrontare i campioni d’Italia.