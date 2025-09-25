Milan Napoli, Max Allegri va verso queste scelte di formazione! La sensazione in vista del big match è questa. Le ultimissime notizie

Il Milan si prepara al big match contro il Napoli

Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro il Lecce, che ha garantito l’accesso agli ottavi di finale contro la Lazio, il Milan ha subito spostato l’attenzione sul prossimo impegno di campionato. Domenica sera, a San Siro, i rossoneri affronteranno la capolista Napoli in un match che si preannuncia decisivo per la stagione.

Secondo quanto riportato da Sky, l’allenatore Massimiliano Allegri sembra orientato a confermare in blocco la formazione che ha affrontato e superato l’Udinese nella scorsa giornata. Una scelta che denota fiducia nel gruppo e nel modulo di gioco che ha funzionato bene in trasferta.

L’undici titolare dovrebbe vedere Mike Maignan tra i pali, protetto da una linea difensiva a tre composta da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. A centrocampo, l’esterno Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán agiranno sulle fasce, mentre al centro la regia sarà affidata a Youssouf Fofana e all’esperto Luka Modric, con Adrien Rabiot a completare il reparto. In attacco, la coppia formata da Christian Pulisic e Santiago Gimenez avrà il compito di scardinare la difesa avversaria e trovare la via del gol.

La decisione di Allegri di puntare sulla stessa formazione che ha convinto contro l’Udinese è un segnale chiaro: il tecnico rossonero vuole dare continuità e stabilità a un assetto che ha dimostrato solidità e pericolosità offensiva. La sfida contro il Napoli sarà un banco di prova importantissimo per testare le reali ambizioni del Milan in questo campionato, e la scelta di affidarsi a un undici già rodato potrebbe rivelarsi la mossa vincente.