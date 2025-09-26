Milan Napoli, Allegri ha già sciolto le riserve? Il tecnico ha le idee chiare ma due calciatori scalpitano a Milanello: rifinitura decisiva

Milan Napoli, Massimiliano Allegri può sorprendere in vista del big match di San Siro: Loftus-Cheek e Nkunku scalpitano

Il big match di Serie A tra il Milan e il Napoli si avvicina, e l’attesa per le scelte di formazione di Massimiliano Allegri è altissima. Dopo il convincente successo per 3-0 ottenuto contro l’Udinese sabato scorso, il tecnico livornese sembra orientato a mantenere l’ossatura della squadra che ha ben figurato, premiando la continuità e la solidità tattica. Tuttavia, come riportato da Gazzetta.it, le carte in tavola per il centrocampo e l’attacco non sono del tutto decise, con alcune candidature di lusso che restano vivissime.

Salvo sorprese dell’ultima ora, Allegri dovrebbe grossomodo confermare la formazione che ha schiantato l’Udinese. Una scelta che riflette la filosofia dell’allenatore, sempre orientato a dare fiducia a chi dimostra di essere in forma e di interpretare al meglio i dettami tattici. Il Milan ha trovato un suo equilibrio e scardinare l’undici titolare per una sfida così importante sarebbe un rischio che il tecnico, in questa fase della stagione, non vuole correre.

Le alternative di lusso: Loftus-Cheek e Nkunku premono

Nonostante la linea della conferma, il duello in alcune zone del campo è aperto. A centrocampo, resta viva la candidatura di Ruben Loftus-Cheek. L’inglese potrebbe essere schierato per dare maggiore sostanza e dinamismo nella zona nevralgica contro il forte centrocampo del Napoli. La sua presenza garantirebbe un mix di potenza e inserimenti che potrebbero mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

In attacco, l’altra grande incognita riguarda Christopher Nkunku. Il francese, autore di un ottimo inserimento nel gruppo dopo il suo arrivo, è una risorsa preziosa per Allegri. La sua capacità di svariare sul fronte offensivo e di finalizzare è un jolly che il tecnico potrebbe voler sfruttare fin dal primo minuto. La scelta su Nkunku si lega alla gestione di un reparto che ha bisogno di soluzioni creative e alternative di alto livello. Il lavoro di Tare sul mercato estivo ha fornito ad Allegri opzioni di lusso, permettendogli di affrontare il tour de force con maggiore serenità.

La partita contro il Napoli non è solo un confronto diretto per le zone alte della classifica, ma un vero e proprio banco di prova per comprendere la reale caratura di questo nuovo Milan. Le decisioni finali di Allegri saranno cruciali per il risultato e per lanciare un messaggio forte al campionato. La conferma della formazione di base, unita alla possibilità di inserire la qualità di Loftus-Cheek e Nkunku, dimostra che il Milan è pronto a giocarsela con il massimo delle ambizioni.