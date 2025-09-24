Milan Napoli, Conte dovrà fare i conti con un’assenza molto pesante: questo calciatore va verso il forfait. Le ultimissime notizie

Arrivano buone notizie per il Milan in vista del big match di domenica sera a San Siro contro il Napoli. La squadra di Allegri, nonostante la vittoria in Coppa Italia, dovrà affrontare l’impegno di campionato con la massima attenzione. Ma i partenopei avranno un’assenza importante in difesa: quella di Alessandro Buongiorno.

Il difensore del Napoli, uno dei punti di forza della squadra, ha dovuto lasciare il campo lunedì scorso durante la partita contro il Pisa a causa di un problema muscolare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore si sottoporrà a esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio, ma la sua presenza a San Siro è praticamente da escludere.

L’assenza di Buongiorno, pur non essendo una “buona notizia” nel senso assoluto del termine, rappresenta un fattore che può influenzare l’esito della partita. L’attacco rossonero, che può contare su giocatori veloci e imprevedibili, potrebbe trovare più spazio e opportunità per far male all’avversario. Il Napoli sarà costretto a ridisegnare la sua difesa, e Allegri potrà studiare una strategia per sfruttare al meglio questa assenza.

Per i rossoneri è un’opportunità da non perdere. La gara di domenica sarà un vero e proprio banco di prova per il Milan e per il suo allenatore. L’assenza di Buongiorno può rappresentare un vantaggio, ma la squadra non dovrà abbassare la guardia. Il Napoli ha un organico di altissimo livello e può contare su altri difensori che possono sostituire il compagno senza troppi problemi. L’unica certezza, al momento, è che il Milan ha un ostacolo in meno da affrontare per vincere la partita.