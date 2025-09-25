Milan Napoli, confermata un’assenza pesante nello scacchiere di Antonio Conte: la conferma è ufficiale. Le ultimissime notizie

Il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center per preparare il big match di domenica sera contro il Milan a San Siro, ma ha dovuto fare i conti con una brutta notizia. Come riportato dal sito ufficiale del club, il difensore Alessandro Buongiorno ha subito un infortunio che lo costringerà a saltare la sfida contro i rossoneri.

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore ha già iniziato l’iter riabilitativo, ma la sua assenza in campo è certa e rappresenta un duro colpo per la difesa azzurra. L’infortunio è avvenuto nella partita di lunedì sera contro il Pisa.

La squadra di Antonio Conte ha svolto una seduta mista, con lavoro in palestra e sul campo, concentrandosi sulla preparazione tecnica e atletica in vista della delicata trasferta milanese. Il Napoli dovrà riorganizzare il proprio reparto arretrato per far fronte all’assenza di un titolare come Buongiorno.

Il suo infortunio è un fattore che potrebbe influenzare l’andamento della partita. Affrontare il Milan di Massimiliano Allegri, che sta mostrando una grande solidità offensiva, senza un elemento importante della difesa, rappresenta una sfida in più per il tecnico pugliese.