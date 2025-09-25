Milan Napoli, Conte mastica amaro! Conferme sull’assenza di Buongiorno, l’esito degli esami è una sentenza sulle condizioni del difensore

Milan Napoli, Antonio Conte perde Alessandro Buongiorno per il big match in programma domenica sera a San Siro

Domenica a San Siro si accenderanno le luci per un’autentica partita scudetto: il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà il Napoli di Antonio Conte. Entrambe le squadre sono tra le più forti e strutturate del campionato italiano, guidate da due dei migliori allenatori in circolazione. I tre punti in palio non saranno decisivi per la corsa al titolo, ma avranno un peso specifico enorme sul morale e sul percorso delle due formazioni. Chi vincerà otterrà una spinta psicologica fondamentale per il proseguo della stagione.

La sfida è già iniziata da giorni, tra dichiarazioni post-partita, recuperi e, purtroppo, infortuni. Se da un lato l’allenatore Massimiliano Allegri può sorridere per il recupero di Rafael Leao, che, come annunciato, partirà dalla panchina, dall’altra il Napoli di Conte deve fare i conti con una tegola pesantissima.

Come riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, il difensore Alessandro Buongiorno sarà “out un mese” a causa di una lesione muscolare. Una notizia che ha fatto infuriare il club partenopeo, che perde uno dei suoi pilastri difensivi proprio in un momento cruciale del campionato. L’assenza di Buongiorno è un duro colpo per la squadra campana e cambia gli equilibri in vista del match di domenica. Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, e l’allenatore Allegri sono consapevoli che l’assenza di un giocatore di tale importanza potrebbe rappresentare un vantaggio per i rossoneri.

Allegri prepara il colpo grosso, Conte deve ridisegnare la difesa

La partita si annuncia come una scacchiera tattica. Allegri ha un’arma in più con il ritorno di Leao, che potrebbe entrare a partita in corso e spaccare il match con la sua imprevedibilità e la sua velocità. Il Milan sta attraversando un ottimo momento di forma, frutto del lavoro meticoloso dell’allenatore e della grande sinergia con il direttore sportivo Igli Tare, che ha saputo costruire una rosa completa e competitiva.

Dall’altra parte, Antonio Conte è costretto a rivedere i suoi piani per la difesa. La perdita di un pilastro come Buongiorno mette in seria difficoltà il suo assetto tattico e lo obbliga a trovare soluzioni alternative per arginare l’attacco rossonero. Nonostante la situazione, la squadra partenopea ha dimostrato grande carattere e, sotto la guida di un allenatore esperto come Conte, cercherà in tutti i modi di sopperire a questa importante assenza.

L’infortunio di Buongiorno sposta gli equilibri e rende la sfida ancora più intrigante. La stampa, e in particolare Tuttosport, seguirà con grande attenzione ogni evoluzione di questa partita che, come detto, non sarà decisiva, ma potrebbe segnare un punto di svolta per il campionato. Chi avrà la meglio tra il Milan di Allegri e il Napoli di Conte?