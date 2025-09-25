Milan Napoli, Allegri sembra aver deciso chi comporrà l’attacco: le ultimissime in vista del big match. Le ultimissime notizie

Il Milan si prepara a una sfida cruciale contro il Napoli, e lo fa con una novità che potrebbe rivelarsi decisiva: il rientro di Rafael Leão e Christopher Nkunku. Dopo oltre un mese di stop, i due talenti non saranno subito titolari, ma la loro presenza in panchina offre a Massimiliano Allegri delle opzioni offensive di altissimo livello.

Come hai sottolineato, entrambi non hanno ancora raggiunto la forma fisica ottimale, ma l’impatto che possono avere a partita in corso è innegabile. Nkunku, in particolare, ha già dato un assaggio delle sue qualità segnando il suo primo gol in maglia rossonera, e la sua capacità di inserirsi nel gioco della squadra è evidente.

L’analisi del Corriere dello Sport sul futuro dell’attacco milanista è intrigante. Con un Christian Pulisic in uno stato di forma eccezionale, l’idea di vederlo convivere in campo con Leão e Nkunku è affascinante e prospetta un tridente offensivo letale. In questo scenario, Santiago Giménez potrebbe vedere ridursi il suo spazio, anche se la rete ritrovata contro il Lecce può rappresentare un punto di svolta per il suo percorso.

Il nuovo reparto offensivo del Milan si è già dimostrato efficace, con tutti i suoi elementi capaci di andare a segno in questo inizio di stagione. Allegri, con la sua gestione oculata e l’abilità di sfruttare al meglio la condizione dei suoi giocatori, ha ora a disposizione un arsenale ancora più vasto, pronto a fare la differenza nelle prossime sfide. Il ritorno di Leão e Nkunku non è solo un rientro, ma l’inizio di una fase in cui l’attacco rossonero può davvero esprimere tutto il suo potenziale.