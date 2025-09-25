Milan Napoli, Allegri deve sciogliere un solo dubbio in vista del big match di San Siro: chi con Pulisic? Ballottaggio aperto

Milan Napoli, Massimiliano Allegri ha un solo dubbio di formazione: ballottaggio tra Nkunku e Santiago Gimenez accanto a Pulisic

Dopo la convincente vittoria in Coppa Italia contro il Lecce, l’allenatore Massimiliano Allegri si trova di fronte a un’affascinante, quanto spinosa, scelta di formazione in vista della cruciale sfida di domenica contro il Napoli. A complicare i suoi piani ci sono le ottime prestazioni di due attaccanti: Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, entrambi andati a segno e capaci di dimostrare una buona intesa in campo.

Il “Bebote” messicano è alla ricerca della sua migliore condizione fisica e, soprattutto, di quella fiducia che gli è mancata nella prima parte della sua esperienza al Milan. Il gol in Coppa è stato un passo fondamentale in questa direzione. Nkunku, invece, ha già deliziato il pubblico con la sua qualità e sta dimostrando di essere un’opzione offensiva di grande valore.

Tuttavia, come riporta Tuttosport, il duo visto in campo martedì non verrà riproposto in blocco contro il Napoli. Il quotidiano lancia il dubbio di formazione a tre giorni dalla partita, titolando “Nkunku o Gimenez. Una maglia per due”.

Pulisic, l’ago della bilancia per Allegri

La ragione di questo dilemma risiede nella presenza di un terzo incomodo, Christian Pulisic. L’americano, infatti, si è dimostrato insostituibile in questa prima fase di stagione, con un rendimento elevato che lo rende un punto fermo dell’attacco del Milan. È impensabile che Massimiliano Allegri possa lasciare in panchina un giocatore così in forma e decisivo. La sua presenza in campo è fondamentale per gli equilibri offensivi della squadra.

Questo significa che, con l’imminente rientro di Rafael Leao, solo uno tra Gimenez e Nkunku potrà affiancare Pulisic e il portoghese nel reparto offensivo. La scelta di Allegri non sarà semplice, e dovrà tenere in considerazione diversi fattori: la forma fisica, le caratteristiche tecniche e l’adattabilità al modulo che vorrà utilizzare contro il Napoli.

La decisione finale spetta al tecnico, che dovrà valutare attentamente ogni opzione. Il lavoro di Igli Tare sul mercato ha fornito ad Allegri una rosa profonda, ma ora tocca all’allenatore trovare la combinazione giusta per affrontare una delle sfide più importanti della stagione. La scelta tra Nkunkue Gimenez potrebbe essere uno dei fattori determinanti per l’esito della partita.