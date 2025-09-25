Milan, super primato in campionato: in questo momento solo il Liverpool ha tenuto la stessa media in Europa. Le ultimissime notizie

Dopo l’inattesa sconfitta casalinga contro la Cremonese, il Milan di Massimiliano Allegri sembra aver trovato la giusta quadratura. La squadra ha infatti collezionato cinque vittorie nelle sei partite successive, mostrando un netto miglioramento, soprattutto in fase difensiva.

L’analisi dei dati conferma questa svolta. Il Milan ha concesso solamente nove tiri nello specchio della porta, un numero che lo pone al primo posto, a pari merito con il Liverpool, nella classifica delle squadre dei maggiori cinque campionati europei che hanno concesso meno tiri agli avversari.

Questo dato è un segnale evidente di come i rossoneri abbiano acquisito maggiore consapevolezza e attenzione, proprio come richiesto da Allegri dopo la prima giornata. La squadra è più compatta, più organizzata e capace di arginare gli attacchi avversari prima che diventino pericolosi. Questa solidità difensiva, unita alla grande forza offensiva dimostrata finora, fa ben sperare per il prosieguo della stagione.

La capacità di unire solidità e gioco offensivo è la chiave del successo per qualsiasi squadra, e il Milan sembra aver trovato l’equilibrio giusto. Nonostante la sfortuna che ha portato a numerosi pali e traverse, il Diavolo continua a creare occasioni e a dominare le partite, dimostrando una crescita costante.