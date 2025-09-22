Connect with us

Milan Lecce, Allegri vara il turnover! Pochi dubbi in vista della Coppa Italia, il titolarissimo torna dal primo minuto

Nkunku Milan, scatta l'ora del francese da titolare: Allegri ha scelto lui, ecco chi si siederà in panchina contro il Lecce

Pulisic Milan, impatto devastante in stagione del calciatore americano: per la terza volta è successa questa cosa

Calciomercato Milan, svolta Modric! Importante indiscrezione sul futuro del croato. Il centrocampista starebbe pensando di… Ultimissime

Pulisic Milan, il calciatore americano si è preso la scena: i suoi numeri con questa maglia sono davvero clamorosi

6 ore ago

Milan Lecce, Massimiliano Allegri è pronto a varare il turnover in vista dell’impegno di domani in Coppa Italia: le ultime

Dopo l’entusiasmante vittoria in trasferta contro l’Udinese, il Milan si prepara a tornare subito in campo per un altro importante appuntamento. Domani, a San Siro alle ore 21, i rossoneri affronteranno il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia, una competizione che l’allenatore Massimiliano Allegri ha più volte definito come uno dei tre obiettivi stagionali. Nonostante l’importanza del match, è previsto un turnover massiccio per permettere ai titolari di riposare e dare spazio a chi ha giocato meno in questo inizio di stagione.

Nkunku e Gimenez in attacco: la prima da titolari per i nuovi acquisti

Secondo le indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, il tecnico Massimiliano Allegri è pronto a lanciare dal primo minuto alcuni dei nuovi acquisti. In attacco, l’attenzione è tutta su Christopher Nkunku e Santiago Gimenez, entrambi a caccia del primo gol stagionale con la maglia del Milan. Per loro si tratta di un’opportunità cruciale per mettersi in mostra e convincere il mister. Questo turnover permetterà a Christian Pulisic, protagonista con una doppietta a Udine, di rifiatare. Anche il veterano Luka Modric dovrebbe partire dalla panchina, pronto a subentrare in caso di necessità. Tra i pali, si rivedrà Mike Maignan, mentre il talentuoso Rafael Leao è ancora ai box e spera di rientrare per la prossima sfida di campionato contro il Napoli.

Ricci in cabina di regia e la difesa che cambia volto

Le novità non riguardano solo l’attacco. In difesa, Koni De Winter è pronto a scendere in campo per sostituire Strahinja Pavlovic, uno dei pilastri della retroguardia milanista. Sulle fasce, Allegri valuterà chi tra Zachary Athekame e Davide Bartesaghi giocherà dal primo minuto. A centrocampo, con Modric che parte dalla panchina, la regia sarà affidata a Samuele Ricci, giocatore di grande prospettiva e qualità. Al suo fianco, prenderà posto Ruben Loftus-Cheek, che si posizionerà al posto di uno tra Fofana e Rabiot, con quest’ultimo che sembra essere il prescelto per un turno di riposo.

Assenza di Allegri e il ruolo del vice Landucci

Per la sfida di Coppa Italia, il Milan dovrà fare a meno del suo allenatore in panchina. Massimiliano Allegri, infatti, è squalificato e come già accaduto contro il Bari e nell’ultima gara di campionato, sarà sostituito dal suo fidato vice Marco Landucci. L’assenza di Allegri non è certo una novità, ma il lavoro dello staff tecnico e la preparazione meticolosa della partita sono garantiti. L’obiettivo è chiaro: superare il turno e continuare il percorso in Coppa Italia. La partita contro il Lecce sarà un banco di prova importante per tutti, soprattutto per i giovani e i nuovi arrivi che hanno l’occasione di dimostrare il loro valore e le ragioni per cui il Milan ha investito su di loro. L’attesa per la gara di domani è alta e i tifosi si aspettano una prestazione convincente.

