Milan Lecce, i rossoneri volano in Coppa Italia: una vittoria che fa bene a spirito e autostima. Allegri può sorridere perchè... Ultimissime

Milan Lecce, Rabiot e compagni volano in Coppa Italia e Allegri può sorridere: a San Siro c’è stata una precisa sensazione

Una serata perfetta per il Milan di Massimiliano Allegri. La vittoria per 3-0 contro il Lecce in Coppa Italia non è stata solo un passaggio del turno, ma un’ulteriore conferma della forza e della mentalità ritrovata dei rossoneri. L’analisi del giornalista Marco Pasotto, pubblicata su gazzetta.it, descrive un club che ha ormai consolidato un progetto vincente, voluto dal direttore sportivo Tare e messo in atto dall’allenatore Allegri.

Un’iniezione di fiducia prima del tour de force

“Una serata così, prima di salire sull’ottovolante con Napoli e Juve, fa bene allo spirito e all’anima”, ha commentato Pasotto. La vittoria contro un Lecce non al meglio, rimasto anche in dieci dopo nemmeno venti minuti, è stata un’opportunità preziosa per i rossoneri per “irrobustire l’autostima”. Il giornalista ha sottolineato come a Milanello sia in atto una “rielaborazione totale” del gioco e dell’atteggiamento, con una squadra che ora sembra anche divertirsi in campo.

Il risultato di 3-0 è stato accompagnato da una serie di buone notizie: Gimenez si è sbloccato, segnando un gol che ha allontanato le pressioni; Nkunku ha firmato il suo primo gol in rossonero con una splendida acrobazia; e Pulisic si è confermato un “attaccante di razza”, sempre più incisivo in zona gol. La fonte, gazzetta.it, evidenzia come i gol avrebbero potuto essere ancora di più, un aspetto su cui Massimiliano Allegri dovrà lavorare.

Un fortino ben protetto: numeri da record per il Milan

Oltre ai gol, la partita ha confermato la solidità difensiva del Milan. La squadra ha ottenuto la quarta vittoria e il quarto clean sheet di fila, il quinto in sei uscite stagionali. Un dato impressionante che dimostra come il “fortino è molto ben protetto”, grazie a una difesa attenta e a un lavoro di squadra che parte dal centrocampo. Questo percorso è il frutto di un lavoro costante, di una programmazione attenta del direttore sportivo Tare e delle scelte precise di Massimiliano Allegri, che, nonostante la squalifica in tribuna, ha visto la sua squadra esprimere un calcio convincente.

Il Milan ora è pronto a salire sull’ottovolante con Napoli e Juventus, due big match che diranno molto sulle ambizioni della squadra. Ma con una consapevolezza e un’autostima ritrovate, il Milan si presenta a queste sfide non solo con le armi tecniche, ma anche con una mentalità vincente.