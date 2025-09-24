Milan Lecce, Saelemaekers eletto MVP del match di Coppa Italia! Votato da… Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha iniziato il suo percorso in Coppa Italia con una vittoria convincente per 3-0 contro il Lecce, e il protagonista indiscusso della serata è stato Alexis Saelemaekers. Come riportato dal sito ufficiale del club rossonero, l’esterno belga è stato eletto MVP del match grazie a una prestazione di alto livello che ha messo in mostra tutta la sua tecnica e determinazione. La sua influenza sul gioco è stata fondamentale per il successo del Diavolo.

Saelemaekers, l’uomo della Provvidenza

La partita si è sbloccata nel secondo tempo, quando al 51′ Saelemaekers ha illuminato il gioco con un assist perfetto per il primo gol di Christopher Nkunku, il nuovo attaccante francese. Quella giocata ha messo la partita in discesa per i rossoneri, confermando il ruolo cruciale del belga nell’equilibrio della squadra.

Alexis Saelemaekers ha dimostrato una visione di gioco eccezionale, servendo un passaggio millimetrico che ha permesso a Nkunku di segnare in tranquillità. La sua presenza costante sulla fascia destra, unita alla sua abilità nel creare occasioni, ha messo in seria difficoltà la difesa avversaria per tutta la gara. La sua performance è stata un mix di tecnica e determinazione, rendendolo uno degli elementi chiave per il successo del Milan.

Con 48 passaggi e un assist decisivo, il belga ha confermato di essere una risorsa preziosa per il sistema di gioco di Massimiliano Allegri, il carismatico e vincente allenatore del club.

L’Approvazione dei Tifosi e le Prossime Sfide

Il premio di MVP non è arrivato per caso. Con oltre il 55% dei voti espressi dai tifosi rossoneri sull’AC Milan Official App, Saelemaekers ha superato nella corsa al premio i due marcatori della serata, Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, oltre a Davide Bartesaghi. Un segno che la sua prestazione ha conquistato il cuore dei sostenitori del Diavolo. Un risultato eccellente che lascia ben sperare per il futuro. Le prossime sfide in campionato e in Coppa Italiarichiederanno la stessa passione e impegno da parte di tutta la squadra. L’auspicio è che Saelemaekers possa continuare su questa strada, offrendo un contributo fondamentale alla causa rossonera.