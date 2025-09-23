Milan Lecce, importante novità di formazione! Recupero in extremis, lui partirà dal primo minuto

Milan Lecce, Massimiliano Allegri recupera Mike Maignan e lo lancia titolare nella sfida di questa sera in Coppa Italia. Le ultime

Si preannuncia una serata di grandi emozioni a San Siro per i sedicesimi di Coppa Italia, dove il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Lecce. La gara è vista come un’importante opportunità per i rossoneri di testare la condizione di alcuni giocatori e di dare spazio a chi ha avuto meno occasioni. Le ultime indiscrezioni, riportate da Sky Sport, forniscono dettagli cruciali sulla formazione che scenderà in campo, smentendo parzialmente le previsioni della vigilia.

Maignan in porta, riposo per Gabbia

La notizia più importante, secondo quanto riferito da Sky, riguarda il ritorno tra i pali di Mike Maignan. Il portiere francese, che aveva saltato l’ultima gara di campionato contro l’Udinese per un problema al polpaccio, ha recuperato pienamente e sarà regolarmente al suo posto. Una presenza fondamentale per l’allenatore Massimiliano Allegri e per tutto il Milan, considerando il suo ruolo di leader in campo e la sua indiscussa qualità. In difesa, il tecnico rossonero opta per un turnover ragionato. La retroguardia a tre sarà composta da Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic e dal giovane Koni De Winter, il quale prenderà il posto di Matteo Gabbia, che usufruirà di un meritato turno di riposo. Sulle fasce, sulla destra ci sarà il solito Alexis Saelemaekers, mentre a sinistra, a sorpresa, Pervis Estupinan lascerà il posto al promettente Davide Bartesaghi, un’ulteriore conferma della fiducia che il Milan, sotto la direzione del DS Igli Tare, ripone nei giovani talenti.

Un centrocampo di qualità e l’attacco dei “nuovi”

A centrocampo, le scelte di Allegri sembrano mirare a un mix di solidità ed esperienza. Samuele Ricci sarà il fulcro del gioco, agendo da vertice basso davanti alla difesa, con il compito di dettare i tempi e proteggere la linea arretrata. Al suo fianco, una coppia di assoluta qualità: Ruben Loftus-Cheek e l’esperto Adrien Rabiot. Una scelta che privilegia la fisicità e la capacità di inserimento, lasciando in panchina un giocatore del calibro di Luka Modric, pronto a subentrare a gara in corso se necessario. In attacco, le attese sono tutte per la coppia Christopher Nkunku e Santiago Gimenez. I due attaccanti sono chiamati a dimostrare il loro valore e a dare un contributo decisivo al cammino del Milan in Coppa Italia. La gara si preannuncia avvincente e sarà un’occasione per valutare la profondità della rosa rossonera e le strategie tattiche di Massimiliano Allegri.