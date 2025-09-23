Milan Lecce, i precedenti a San Siro: c’è un caso unico nella stagione 1993/94

Milan Lecce – Allo Stadio San Siro i precedenti sorridono verso il match di Coppa Italia in programma tra meno di due ore

Quando il Milan affronta il Lecce a San Siro, la storia tende a sorridere ai colori rossoneri. I numeri dei precedenti ufficiali, infatti, parlano chiaro e disegnano un quadro decisamente favorevole per la formazione milanista, che si prepara a ospitare i salentini con il peso di un’eredità storica importante.

In 22 confronti totali giocati nell’iconico stadio milanese, il Diavolo ha dominato in ben 18 occasioni. Solo tre volte il match si è concluso in parità, mentre il Lecce è riuscito a conquistare una sola, storica vittoria. Si tratta di un dato che non può essere ignorato, specialmente per gli analisti e gli appassionati che cercano un pronostico basato sulla statistica. La partita, però, sarà una storia a sé e non mancherà di sorprese.

La forza offensiva dei rossoneri si riflette anche nella continuità con cui hanno trovato la via della rete. Su 22 incontri, il Milan ha segnato in 21, per un totale di 53 gol all’attivo. L’unica partita in cui il punteggio non si è schiodato dallo 0-0 risale alla stagione 1993/94, un’epoca in cui il calcio era profondamente diverso e i rossoneri, allora allenati da Fabio Capello, dominavano la Serie A con una difesa granitica e un attacco capace di colpire in ogni momento.

Queste cifre sembrano confermare una vera e propria tradizione, e non è un caso che i precedenti siano stati spesso menzionati in passato quando si analizzavano le partite tra le due squadre. Il dato, in particolare, è stato spesso tirato fuori a favore della squadra che in passato era guidata da Massimiliano Allegri, il tecnico toscano, noto per la sua pragmaticità e per la sua capacità di ottenere il massimo dai suoi giocatori.

Con un tale background statistico, la prossima sfida tra il club meneghino e il Lecce si preannuncia come un test significativo per entrambe le formazioni, con il Milan che cercherà di confermare la sua supremazia storica in casa e i salentini che, dal canto loro, proveranno a ribaltare i pronostici e a scrivere un nuovo capitolo nella loro storia a San Siro.