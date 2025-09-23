Milan Lecce in Coppa Italia? Non è la prima volta: ecco a quando risale l’ultimo precedente tra i rossoneri e i pugliesi

Milan Lecce si affronteranno questa sera nei sedicesimi di finale di Coppa Italia: ecco a quando risale l’ultimo precedente

In vista della sfida di Coppa Italia tra il Milan e il Lecce, i numeri e la storia giocano un ruolo fondamentale, come dimostra un’approfondita analisi di TMW. L’incontro di questa sera, il numero 47 tra le due squadre, pende nettamente in favore dei rossoneri, che hanno vinto 29 volte contro le sole 2 vittorie dei salentini, con 15 pareggi a completare il quadro. Un divario statistico che riflette il blasone e il percorso storico dei due club.

La Fortezza di San Siro e il Fattore Allegri

Limitando il confronto alle partite giocate nella “Scala del Calcio”, il dominio del Milan si fa ancora più schiacciante. Il Lecce è riuscito a espugnare San Siro solo una volta, in un lontano ottobre del 1997, con un risultato di 1-2 firmato dalle reti di Govedarica e Casale. Da quel momento, il bilancio è diventato un’autentica certezza per i tifosi rossoneri: nelle successive 13 partite, il Milan ha ottenuto ben 11 vittorie e 2 pareggi, segnando sempre almeno due reti a incontro. Questa continuità offensiva, unita a una solidità difensiva impressionante (sei clean sheet nelle ultime sette partite casalinghe), evidenzia il grande lavoro di mister Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Tare, che hanno reso il Milan una vera e propria macchina da guerra tra le mura amiche.

Una Storia in Coppa Italia che si Ripete Dopo 35 Anni

L’incontro di questa sera segna un’importante riedizione di una sfida che non si vedeva da molto tempo. Si tratta infatti del quarto confronto in Coppa Italia tra le due squadre, che tornano ad affrontarsi dopo ben 35 anni. L’ultima volta fu negli ottavi di finale, quando il Milan ebbe la meglio con un netto 3-0 a San Siro e un pareggio per 2-2 al ritorno a Lecce. La storia, dunque, sorride ai rossoneri, che partono con un chiaro vantaggio psicologico.

Anche il duello in panchina vede una netta superiorità del tecnico rossonero. Massimiliano Allegri ha perso contro il Lecce solo una volta in 11 confronti, nel lontano 2008 quando allenava il Cagliari. Da allora, un bilancio di nove vittorie e un pareggio. Il vantaggio su Eusebio Di Francesco è ancor più schiacciante: 11 vittorie a 2 per Allegri, con due pareggi a completare. L’allenatore del Lecce non riesce a battere il Milan da otto anni, un dato che aggiunge pressione a una sfida già complicata per la sua squadra.