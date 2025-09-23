Milan Lecce, chi passa affronta la Lazio agli ottavi di Coppa Italia: dove e quando si giocherà la sfida?

Milan Lecce – Chi avrà la meglio affronterà la Lazio di Maurizio Sarri agli ottavi di finale di Coppa Italia

Si respira un’aria di grande attesa a San Siro per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove si stanno affrontando il Milan e il Lecce. La posta in gioco è alta: la squadra che uscirà vincitrice da questo scontro avrà il diritto di accedere agli ottavi di finale e sfidare la Lazio di Maurizio Sarri allo Stadio Olimpico di Roma.

Questa partita non è solo una questione di tecnica e tattica, ma anche di motivazioni. I rossoneri, guidati dal loro allenatore, vogliono dimostrare di poter competere su più fronti e dare una continuità dopo le recenti sfide di campionato. L’incontro rappresenta una chance per i giocatori meno utilizzati di mettersi in mostra e per i titolari di mantenere alto il ritmo. L’allenatore del Milan ha l’obiettivo di trovare la giusta alchimia tra i suoi uomini per affrontare un calendario sempre più fitto.

Dall’altra parte, il Lecce, con il suo spirito combattivo, è arrivato a Milano con l’intenzione di fare lo sgambetto al più quotato avversario. La squadra salentina, sotto la guida del suo tecnico, ha dimostrato più volte di non temere i grandi nomi e di poter giocare a viso aperto contro chiunque. Un’eventuale vittoria non solo rappresenterebbe un’impresa storica, ma darebbe anche una spinta psicologica fondamentale per il prosieguo della stagione.

L’avversario che attende il vincitore agli ottavi, la Lazio, è un osso duro. La sfida, in programma per il mese di dicembre (precisamente tra martedì/mercoledì 2/3 dicembre e martedì mercoledì 16/17), promette scintille e spettacolo, con la possibilità di assistere a un duello tattico tra due menti eccellenti del calcio italiano.

In conclusione, Milan-Lecce è molto più di una semplice partita di Coppa Italia. È il primo passo verso un cammino che potrebbe portare a un appuntamento affascinante contro la Lazio. Il Diavolo e il Lecce stanno lottando con tutte le loro forze, sapendo che il loro destino in coppa si decide in questi minuti.