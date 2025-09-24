Milan Lecce, Nkunku si prende San Siro! Quel dettaglio non è passato inosservato, tifosi in estasi per l’ex Chelsea

Milan Lecce, Christopher Nkunku, arrivato in estato a titolo definitivo dal Chelsea, si è già preso San Siro: gol da urlo

L’attesa è finita. Christopher Nkunku ha finalmente incantato San Siro, e lo ha fatto con il suo marchio di fabbrica: un gol spettacolare e l’iconica esultanza del palloncino. A commentare il debutto da titolare del fantasista francese è stato Marco Pasotto su gazzetta.it, che ha descritto l’impatto del giocatore sul Milan in modo entusiastico. Un’operazione di mercato che, sotto la supervisione del direttore sportivo Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, sta già dando i suoi frutti.

Un debutto da sogno tra palloncini e giocate di classe

“Quel poco che gli rimaneva di fiato nei polmoni l’ha usato per gonfiare il palloncino”, ha scritto Pasotto. L’esultanza, un gesto ormai celebre, è nata tre anni fa a Lipsia come dedica al figlio (“Gli piacciono e allora quando segno questo è per lui“), e Nkunku non l’ha mai abbandonata. Ora, a San Siro, il palloncino è diventato rossonero, un simbolo che unisce la gioia personale del calciatore al grande affetto dei tifosi del Milan.

Il debutto da titolare di Nkunku è stato un vero e proprio trionfo. Dopo aver già mostrato sprazzi di grande talento, il fantasista ha “santificato la sua prima da titolare al Meazza” con un gol da cineteca. Prima ha colpito un palo, poi si è rifatto con una sforbiciata eseguita con una naturalezza disarmante. La descrizione di Pasotto è chiara: “Una sforbiciata eseguita con la naturalezza di chi conosce bene i propri mezzi, di chi è abituato a maneggiare le proprie qualità e anche di chi ha la sfacciataggine di provarci di fronte a un palcoscenico come San Siro“. Un gesto che non tutti avrebbero avuto il coraggio di tentare, ma che dimostra la personalità e il talento cristallino del francese.

Il Milan di Allegri e il progetto di Tare

L’acquisto di Nkunku è un chiaro segnale della visione del Milan. Sotto la guida del direttore sportivo Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, il club sta costruendo una squadra in grado di competere ai massimi livelli, puntando su giocatori di grande qualità e forte personalità. Il debutto di Nkunku è la prova che il lavoro svolto in estate sta dando i risultati sperati, e che il Milan ha trovato in lui un elemento in grado di fare la differenza.

Il suo impatto sul gioco rossonero è stato immediato, e la sua capacità di creare occasioni e finalizzare con stile lo rende un elemento fondamentale per gli schemi di Allegri.












































































































