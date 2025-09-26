Milan Lecce, quel dettaglio su Nkunku non è passato inosservato: richiesta a Landucci e segnali incoraggianti

Milan Lecce, Nkunku in grande crescita di condizione: spunta il retroscena nel corso del secondo tempo della gara di Coppa Italia

Il Milan ha ritrovato uno dei suoi gioielli del mercato estivo: Christopher Nkunku. Dopo un inizio di stagione segnato da difficoltà e incertezze, il talentuoso francese sta finalmente mostrando le sue enormi potenzialità, come sottolineato dal giornalista Marco Pasotto in un suo recente articolo su gazzetta.it. Le sue parole tracciano un quadro di un giocatore in costante crescita, destinato a diventare un elemento chiave nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri.

Nkunku ha segnato un gol al sesto minuto della ripresa, per poi chiedere il cambio appena dieci minuti dopo a causa dei crampi. Un episodio che, lungi dall’essere un segnale negativo, è la prova di un recupero fisico progressivo e costante. “Si migliora a vista d’occhio, comunque: fino a un paio di settimane fa aveva nella gambe non più di una mezz’oretta, adesso siamo all’ora di gioco”, scrive Pasotto. Questa progressione è fondamentale per un calciatore che ha bisogno di ritrovare la sua forma migliore dopo un’estate difficile.

La sua importanza per il Milan va ben oltre i gol. Per una squadra che in fase offensiva non dà “punti di riferimento agli avversari”, Nkunku è considerato “manna dal cielo perché è l’imprevedibilità fatta calciatore”. Il francese è un vero e proprio jolly offensivo, capace di ricoprire più ruoli con la stessa efficacia: può giocare come attaccante centrale, seconda punta o esterno. Questa sua duttilità offre a Massimiliano Allegri una gamma di soluzioni tattiche quasi infinita, rendendo l’attacco rossonero sempre più imprevedibile e pericoloso.

Il club, nella figura del direttore sportivo Igli Tare, lo considera senza esitazioni “uno dei colpi migliori dell’estate 2025″. Le premesse sono state confermate sul campo, e il vero obiettivo ora è “restituirlo alle sue potenzialità”, superando il periodo complicato vissuto al Chelsea. L’esperienza londinese non è stata positiva per il francese, che ha trascorso “troppe settimane da separato in casa“. Non rientrando nei piani dell’allenatore Maresca, Nkunku ha lavorato a parte e non è stato convocato neanche nelle amichevoli estive, una situazione che ha sicuramente influito sulla sua condizione fisica e mentale.

La fiducia che Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno riposto in lui è evidente, e il giocatore sta ripagando questa fiducia con prestazioni in crescita. Il ritorno in campo di Nkunku è una notizia eccellente per il Milanche, con il suo talento e la sua imprevedibilità, ha un’arma in più per affrontare gli impegni della stagione.