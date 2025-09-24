Milan Lecce, show della squadra allenata da Allegri: da Gimenez a Nkunku, verso la partita contro il Napoli… Le ultimissime notizie

Secondo quanto riportato da Il Giornale questa mattina, il Milan che ieri ha battuto il Lecce per 3-0 in Coppa Italia è stato un vero e proprio “show”. Una prestazione convincente che ha permesso ai rossoneri di accedere agli ottavi di finale, dove affronteranno la Lazio, e ha regalato segnali positivi per il prosieguo della stagione.

Il titolo del quotidiano, “Il Milan è uno show: risveglia Gimenez e accende Nkunku”, riassume alla perfezione l’andamento della serata. La vittoria non è stata importante solo per il risultato, ma anche per aver sbloccato due giocatori fondamentali per il progetto di Allegri. Finalmente Santiago Gimenez è andato in gol, una rete attesa da tempo che lo ha liberato da un peso psicologico non indifferente. La gioia dei compagni e di Allegri nel festeggiarlo è stata un segnale chiaro di quanto fosse importante per il gruppo il suo ritorno al gol.

Ma non è stato solo Gimenez a brillare. Anche Christopher Nkunku ha segnato la sua prima rete con la maglia del Milan, confermando le grandi aspettative che la dirigenza rossonera, guidata da Tare, ha riposto in lui. Il francese ha dimostrato ancora una volta la sua duttilità e la sua capacità di essere letale in area di rigore.

A chiudere la festa, come spesso accade, è stato Christian Pulisic. L’esterno americano, in stato di grazia fin dall’inizio della stagione, ha siglato il terzo gol del Milan, confermando di essere un’arma in più per l’attacco rossonero. La vittoria sul Lecce, dunque, non è stata solo una formalità per il passaggio del turno in Coppa Italia, ma un vero e proprio segnale di forza. Il Milan si è dimostrato solido, in grado di far segnare i suoi attaccanti e di contare su un gruppo unito. Un ottimo biglietto da visita in vista dei prossimi impegni.