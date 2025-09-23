Milan Lecce, è Rabiot l’insostituibile di Allegri? La scelta del tecnico è una sentenza sul ruolo del francese all’interno del club rossonero

Milan Lecce, Adrien Rabiot è il vero insostituibile di Massimiliano Allegri: il francese parte titolare anche in Coppa Italia

Le prime uscite del nuovo Milan hanno messo in mostra un dato di fatto: al fianco della stella indiscussa Luka Modric, a brillare di luce propria è il centrocampista francese Adrien Rabiot. Come riportato da TMW, il suo arrivo, fortemente voluto da mister Massimiliano Allegri, ha subito dato le risposte attese sul campo. Il peso di Rabiot nell’economia di gioco della squadra si è fatto sentire immediatamente, a conferma di un legame tattico che affonda le radici nel passato tra il tecnico e il giocatore. Una scelta vincente, caldeggiata anche dal direttore sportivo Tare, che ha permesso al Milan di trovare da subito un leader nel reparto nevralgico del campo.

Rabiot, Leader e Inamovibile: I Numeri non Mentono

Da quando ha messo piede a Milano, Adrien Rabiot ha ripreso il percorso che già aveva intrapreso con Allegri ai tempi della Juventus, con lo status di inamovibile. Le sue statistiche in questo avvio di stagione sono la prova del suo impatto: novanta minuti in campo contro il Bologna e altrettanti novanta minuti in campo contro l’Udinese, con altrettante vittorie per la squadra rossonera. A completare il quadro, il primo assist in Serie A – quello contro l’Udinese – un evento che non si verificava per lui dal 1° dicembre 2023. In pratica, Rabiot è diventato il vero inamovibile di questo primo Milan targato Allegri, assieme a Modric e Pulisic.

A confermare la sua impressione sull’impatto del francese è anche una voce autorevole del calcio italiano, Fabio Capello.

“Il nuovo acquisto che mi ha sorpresa di più? Troppo facile dire Modric, quindi cito Adrien Rabiot“. Ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport, aggiungendo: “Non avrei mai pensato di vederlo subito a questo livello, da trascinatore e da leader del Milan. È l’innesto più importante di tutti per poter lottare per vincere lo scudetto“.

Un Rapporto di Fiducia Che Si Ripete

Il legame tra Allegri e Rabiot è profondo e i numeri lo dimostrano. Durante il periodo in cui il tecnico ha allenato la Juventus (dal 2021 al 2024), Rabiot ha collezionato 127 presenze su 149 gare disputate dai bianconeri. Soltanto due assenze furono dovute a scelte tecniche, mentre le restanti arrivarono per infortuni (17) e squalifiche (3). I conti sono chiari: Rabiot è stato titolare con Allegri nel 94% dei casi. Una storia che si ripete e che, secondo TMW, continuerà a scriversi anche stasera, nella partita di Coppa Italia. L’obiettivo è archiviare il campionato per qualche ora per concentrarsi sul trofeo, e indovinate un po’? Rabiot sarà ancora una volta titolare.