Milan Lecce, il club rossonero ha commentato sui propri profili il successo ottenuto in Coppa Italia nei sedicesimi di finale

Il Milan prosegue il suo cammino in Coppa Italia con una prestazione convincente e un risultato netto. La vittoria per 3-0 contro il Lecce, valida per i sedicesimi di finale, ha messo in mostra una squadra solida e determinata, che non ha lasciato scampo agli avversari. I rossoneri, guidati in panchina ancora una volta da Marco Landucci in assenza di Massimiliano Allegri, hanno confermato la loro eccellente condizione, inanellando il secondo 3-0 consecutivo dopo quello ottenuto in campionato contro l’Udinese. La fonte di questo commento ufficiale è l’AC Milan stesso, attraverso il suo sito web.

Un attacco incisivo e un gioco corale

Il Milan ha imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti, dimostrando una superiorità tecnica e tattica evidente. Il risultato si è sbloccato al 20′ con il gol di Santiago Gimenez, frutto di un assist perfetto del giovane e promettente Davide Bartesaghi. La partita è stata ulteriormente facilitata dall’espulsione di Jamil Siebert al 18′, che ha costretto il Lecce a giocare in inferiorità numerica per gran parte del match. Una situazione che il Milan ha saputo sfruttare al meglio per controllare il gioco e creare numerose occasioni da gol.

Nel secondo tempo, la squadra ha consolidato il vantaggio, con l’attacco che ha continuato a essere incisivo. Al 51′, Christopher Nkunku ha segnato un gol che ha messo in mostra tutto il suo talento, e al 65′, Christian Pulišić ha chiuso definitivamente i conti. Le prestazioni dei singoli, come quelle di Gimenez, Nkunku e Pulisic, sono un chiaro segnale che il lavoro del direttore sportivo Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri sta portando a una squadra non solo forte ma anche profonda.

Un centrocampo dinamico e sostituzioni azzeccate

La prestazione del Milan è stata l’emblema di grande compattezza e spirito di squadra. Il centrocampo, in particolare, ha mostrato grande dinamismo, con Adrien Rabiot e Samuele Ricci a dirigere il traffico e a dettare i ritmi. Anche le scelte tattiche di Landucci in corso d’opera si sono rivelate vincenti, con gli ingressi di Youssouf Fofana e Christian Pulisic che hanno iniettato nuova energia, mantenendo alta l’intensità fino al fischio finale.

La squadra rossonera può guardare con grande fiducia ai prossimi impegni, consapevole di avere le qualità e la determinazione necessarie per raggiungere nuovi traguardi. Il Milan avanza al turno successivo di Coppa Italia, forte di un gruppo coeso e di un progetto solido, costruito con attenzione e lungimiranza dalla dirigenza, sotto la guida esperta di Allegri e Tare.