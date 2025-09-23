Milan Lecce, Allegri lancia De Winter dal primo minuto: grossa chance per il nuovo arrivato, dovesse far bene… Ultimissime notizie

Per la sfida di Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha le idee chiare per la difesa del Milan, puntando sulla solidità e sulla gioventù. Al centro del reparto arretrato, è quasi certa la presenza di Koni De Winter, che si appresta a vivere la sua prima da titolare con la maglia rossonera. La sua inclusione nell’undici iniziale non è casuale: il tecnico vuole far rifiatare Strahinja Pavlovic, che è stato impiegato con continuità in queste prime uscite stagionali, e contemporaneamente testare la tenuta del giovane difensore belga.

L’occasione è d’oro per De Winter, arrivato in estate con grandi aspettative e desideroso di dimostrare il suo valore. La sua abilità nella marcatura, unita a una buona tecnica e a una notevole propensione al gioco aereo, lo rendono una risorsa preziosa per la retroguardia milanista. In una partita che si preannuncia combattuta, il suo contributo sarà fondamentale per arginare gli attacchi del Lecce e garantire solidità.

La scelta di Allegri di schierare De Winter dal primo minuto è un segnale forte: il tecnico crede nelle sue potenzialità e lo considera un elemento su cui fare affidamento, non solo per il futuro ma anche per il presente. Insieme a lui, sulle fasce, potrebbero trovare spazio altri giovani promettenti come Zachary Athekame e Davide Bartesaghi, a conferma della volontà di dare spazio a chi ha meno minuti nelle gambe.

La Coppa Italia si configura così come un vero e proprio laboratorio per il Milan, un’opportunità per valorizzare i nuovi acquisti e per dare respiro ai titolari, in vista di una stagione che si preannuncia lunga e ricca di impegni. Per Koni De Winter, la sfida di domani sera è un crocevia importante per la sua avventura in rossonero.