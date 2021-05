Milan Primavera. Segui qui il live della gara dei ragazzi di Giunti contro la Lazio valida per la 22esima giornata del campionato Primavera 1

Milan Primavera pronto per la 22° giornata del campionato Primavera 1. I ragazzi di Giunti, dopo due pareggi di fila, hanno bisogno di una vittoria contro la Lazio per continuare a sperare nei play-off contro una squadra in piena corsa per la salvezza. Segui qui il live del match.

Milan Lazio Primavera 0-0 LIVE

10.40 – Le due squadre stanno ultimando le fasi di riscaldamento. Tra poco il calcio d’inizio.

10.50 – Riscaldamento concluso, tra poco squadre in campo per il calcio d’inizio.

1′ SI PARTE! – L’arbitro Gualtieri dà il calcio d’inizio al match. Lazio con il primo possesso di palla.

4′ – Subito grande pressione del Milan, che sta comandando il possesso. Lazio chiusa in difesa.

5′ – Ci prova Frigerio dal limite, palla comoda per le braccia di Furlanetto.

12′ – Fase di studio tra le due squadre, con la Lazio che sembra aver preso le misure all’iniziale pressione dei rossoneri.

17′ OCCASIONE MILAN! – Grande imbucata di Robotti in profondità per Roback. Lo svedese si fa ipnotizzare però dal portiere biancoceleste.

Milan Lazio Primavera 0-0: tabellino

MARCATORI:

MILAN (4-3-3): Jungdal; Kerkez, Michelis, Obaretin, Coubis; Frigerio, Robotti, Di Gesù; Roback, Capone, Olzer. A disp.: Moleri, Oddi, Tolomello, Filì, Pobi, Saco, Bright, Cretti, N’Gbesso, El Hilali, Pseftis. All.: Giunti.

LAZIO (3-5-2): Furlanetto; Adeagbo, Pica, Floriani; Novella, A. Marino, Bertini, Shehu, Ndrecka; Moro, Castigliani. A disp.: Peruzzi, T. Marino, Tare, Nimmermeer, Campagna, Cesaroni, Czyz, Zappala. All.: Menichini

ARBITRO: Matteo Gualtieri

ASSISTENTI: Perrelli – Dicosta

AMMONITI: Capone

ESPULSI: