Milan, il consiglio di Condó: «Ecco chi vedrei bene come vice Ibra»

Il giornalista Paolo Condò ha proposto un nome per l’attacco del Milan come futuro vice di Zlatan Ibrahimovic

Paolo Condò, noto giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport consigliando un nome nuovo per l’attacco ai rossoneri come futuro vice di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole:

«Raul Jimenez del Wolverhampton sarebbe perfetto. Non è un debuttante, ha 29 anni, ha fatto una grande stagione all’Inghilterra. All’interno della rosa del Milan lo vedrei bene». Al momento non sembra esserci alcuna trattativa tra i due club, chissà che il consiglio di Condò non faccia breccia anche in via Aldo Rossi.