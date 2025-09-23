News
Milan Fiorentina, il ritorno di Pioli a San Siro è sempre più vicino: tutte le info per seguire la partita allo stadio
La società rossonera ha pubblicato le informazioni sulla vendita dei biglietti per la partita casalinga contro la Fiorentina, in programma a San Siro domenica 19 ottobre alle 20:45. Si tratta del posticipo della 7ª giornata di Serie A.
Biglietti per Milan-Fiorentina: modalità di acquisto
I biglietti per la gara sono disponibili sia online sia nei punti vendita fisici. Ecco dove poterli acquistare:
- Online sul sito ufficiale booking.acmilan.com.
- Al Ticket Office di Casa Milan.
- Al Flagship Store di via Dante.
- Presso i circuiti autorizzati Vivaticket.
Le diverse fasi di vendita
La vendita dei biglietti è suddivisa in due fasi distinte, con accesso prioritario per gli abbonati e i membri dei Milan Club.
- Fase Abbonati: dalle ore 12:00 di venerdì 19 settembre fino alle 23:59 di domenica 21 settembre, ogni abbonato può acquistare fino a 4 biglietti a un prezzo dedicato.
- Fase Milan Club: dalle ore 12:00 di venerdì 19 settembre fino alle 23:59 di domenica 21 settembre, ogni titolare di CRN Card richiesta tramite AIMC può comprare fino a 4 biglietti, anch’essi a un prezzo dedicato.
Questa sfida, la numero 184 tra le due squadre, vede i rossoneri in vantaggio con 81 vittorie, contro le 53 della Fiorentina e 49 pareggi.