Milan Fiorentina, il ritorno di Pioli a San Siro è sempre più vicino: tutte le info per seguire la partita allo stadio

Chukwueze, l'ex Milan esordisce finalmente con il Fulham: il resoconto della sua gara contro il Cambridge

Galliani lascia il Monza e si mette in attesa del Milan: i piani dei rossoneri e cosa può succedere nei prossimi giorni

Modric pazzo del Milan: conferme precise a Milanello, c'è un clamoroso retroscena che fa sognare i tifosi rossoneri e Allegri

Bondo titolare inamovibile con la Cremonese: le statistiche del centrocampista di proprietà del Milan in questo inizio di stagione

3 giorni ago

pioli

Milan Fiorentina, il ritorno di Pioli a San Siro è sempre più vicino: tutte le info per seguire la partita allo stadio. Le ultimissime sui rossoneri

La società rossonera ha pubblicato le informazioni sulla vendita dei biglietti per la partita casalinga contro la Fiorentina, in programma a San Siro domenica 19 ottobre alle 20:45. Si tratta del posticipo della 7ª giornata di Serie A.

Biglietti per Milan-Fiorentina: modalità di acquisto

I biglietti per la gara sono disponibili sia online sia nei punti vendita fisici. Ecco dove poterli acquistare:

  • Online sul sito ufficiale booking.acmilan.com.
  • Al Ticket Office di Casa Milan.
  • Al Flagship Store di via Dante.
  • Presso i circuiti autorizzati Vivaticket.

Le diverse fasi di vendita

La vendita dei biglietti è suddivisa in due fasi distinte, con accesso prioritario per gli abbonati e i membri dei Milan Club.

  • Fase Abbonati: dalle ore 12:00 di venerdì 19 settembre fino alle 23:59 di domenica 21 settembre, ogni abbonato può acquistare fino a 4 biglietti a un prezzo dedicato.
  • Fase Milan Club: dalle ore 12:00 di venerdì 19 settembre fino alle 23:59 di domenica 21 settembre, ogni titolare di CRN Card richiesta tramite AIMC può comprare fino a 4 biglietti, anch’essi a un prezzo dedicato.

Questa sfida, la numero 184 tra le due squadre, vede i rossoneri in vantaggio con 81 vittorie, contro le 53 della Fiorentina e 49 pareggi.

