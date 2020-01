Milan femminile, Ganz: «Ci prendiamo i tre punti, ma dobbiamo cambiare marcia»

Maurizio Ganz ha commentato l’importantissima vittoria ottenuta dal Milan femminile in trasferta contro l’Orobica

Maurizio Ganz, tecnico del Milan femminile, ha commentato l’importantissima vittoria delle rossonere ottenuta contro l’Orobica. Queste le sue parole ai microfoni di Milan Tv:

Sulla partita – «Ci prendiamo i tre punti e la caparbietà nell’ottenere il risultato. Si è vista la volontà di fare gol e di non mollare mai. Se vogliamo però fare qualcosa di diverso in questo campionato dobbiamo giocare meglio, coprire meglio gli spazi a attaccare nella maniera giusta. In partite come queste può servire giocare molto più semplice e magari senza fare giocate inutili. Oggi ci sono state delle ricadute e abbiamo avuto difficoltà a creare occasioni. Ci è andata bene, ma dobbiamo migliorare velocemente. Mi aspettavo qualcosa di diverso, ma guardiamo avanti al Bari e all’Inter. Dobbiamo cambiare marcia».