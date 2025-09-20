Milan, si conferma anche a Udine: tra le migliori in Serie A! Il dato sui tiri subiti

Connect with us

2 giorni ago

Milan che si conferma la squadra che subisce meno tiri in campionato, il dato dopo quattro giornate è importante

Dopo quattro giornate di Serie A, il Milan si presenta come una delle squadre più solide del campionato. Nonostante un percorso che conta tre vittorie e una sola sconfitta, a stupire è soprattutto la fase difensiva. I rossoneri, infatti, hanno concesso solamente otto tiri in porta alle avversarie, un dato che testimonia il grande lavoro svolto da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, e dal suo staff.

Questo numero non è un caso isolato, ma il frutto di una mentalità e di un’organizzazione tattica ben precisa. La difesa del Diavolo è un blocco compatto e difficile da superare, in grado di limitare drasticamente le conclusioni verso la porta del portiere rossonero. Un risultato frutto del sacrificio di tutta la squadra, dagli attaccanti, che partecipano attivamente al pressing, fino ai difensori, che si muovono con sincronia e precisione.

La solidità difensiva del Milan è una delle chiavi del successo in questo inizio di stagione. Permette alla squadra di non esporsi troppo ai contropiedi avversari e di gestire il gioco con maggiore serenità. L’abilità di Allegri nel plasmare una squadra che sa soffrire e colpire al momento giusto è un valore aggiunto che rende i rossoneri una formazione completa.

Il dato degli otto tiri in porta concessi è un segnale forte per le altre squadre del campionato. Il Milan è una squadra che si concede poco e che sa capitalizzare al meglio le occasioni create. La strada è ancora lunga, ma la base di partenza è solida e fa ben sperare per il futuro.

