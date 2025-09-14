Milan Bologna, Allegri ha definitivamente sciolto le riserve! Lui vince il ballottaggio, a centrocampo invece...

Milan Bologna, Massimiliano Allegri ha definitivamente sciolto il ballottaggio tra Pavlovic e De Winter: gioca il serbo. E a centrocampo…

Con grande attesa, il Milan si prepara a scendere in campo in campionato contro il Bologna. La partita si preannuncia come un banco di prova cruciale per la nuova stagione e per la squadra allestita dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e guidata dal neo-allenatore Massimiliano Allegri. Le indiscrezioni sulla formazione che scenderà in campo si sono rincorse per giorni, ma secondo quanto riportato da Sky Sport, le scelte di Allegri sembrano ormai definite.

Al centro delle discussioni c’è il centrocampo, reparto che ha visto l’arrivo di rinforzi di peso. Il grande interrogativo riguardava il ballottaggio tra Adrien Rabiot e Christian Pulisic per un posto da titolare. A quanto pare, l’ha spuntata il centrocampista francese. Rabiot farà quindi il suo esordio dal primo minuto con la maglia del Milan, affiancando due mostri sacri come Luka Modric e Youssouf Fofana. Questa linea mediana a tre, pensata per dare solidità e qualità al gioco, sarà il fulcro della manovra rossonera. La decisione di Allegri di puntare subito su Rabiot sottolinea la fiducia riposta nelle sue capacità di inserirsi rapidamente negli schemi tattici e di garantire equilibrio e dinamismo.

Il 3-5-2 di Allegri, un modulo che promette compattezza difensiva e spinta sulle fasce, vedrà Alexis Saelemaekers agire sulla corsia di destra, un ruolo in cui può sfruttare la sua corsa e la sua capacità di crossare. Sulla fascia opposta, a sinistra, ci sarà Pervis Estupiñán, giocatore con spiccate doti offensive che potrà offrire un’ulteriore opzione di attacco. La loro sinergia con i centrocampisti centrali sarà fondamentale per creare superiorità numerica e scardinare la difesa avversaria.

In difesa, un altro importante ballottaggio è stato sciolto in favore di Strahinja Pavlovic, che farà coppia con i confermatissimi Fikayo Tomori e Matteo Gabbia. Il giovane difensore serbo è stato preferito a De Winter, segno che Allegri ha scelto di premiare il rendimento e l’adattabilità. Questa linea a tre promette di essere solida e ben assortita, con la velocità di Tomori, la leadership di Gabbia e la fisicità di Pavlovic.

In attacco, la coppia titolare sarà composta da Santiago Giménez, che agirà come punta centrale, e Ruben Loftus-Cheek, schierato a supporto. L’inglese, con la sua fisicità e la sua capacità di inserimento, fungerà da “trequartista” atipico, offrendo supporto a Giménez e creando spazi per i compagni. La loro intesa sarà fondamentale per sbloccare la partita e mettere a segno i primi gol della stagione.

Ecco dunque la probabile formazione del Milan, secondo la fonte Sky Sport:

(3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Loftus-Cheek, Giménez.