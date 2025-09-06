Milan Bologna, Allegri spiazza tutti! Clamorosa sorpresa Nkunku dal primo minuto? Dipende da... Ultimissime

Milan Bologna, Massimiliano Allegri potrebbe a sorpresa lanciare dal primo minuto il nuovo acquisto Nkunku: dipende da Leao

Martedì sarà il giorno della verità per i tifosi del Milan e per il nuovo allenatore Massimiliano Allegri. La ripresa degli allenamenti a Milanello segnerà un punto cruciale nella preparazione della sfida contro il Bologna, in programma domenica prossima a San Siro. L’attenzione di tutti, dal tecnico al nuovo direttore sportivo Tare, è focalizzata sul recupero di Rafael Leão, il talento portoghese che rappresenta un’incognita fondamentale per la formazione rossonera.

Se Leão si unirà al gruppo, significherà che ha superato completamente i suoi problemi fisici ed è pronto al 100% per scendere in campo e affrontare i rossoblù. La sua presenza, con la sua velocità e la sua capacità di spaccare le difese, cambierebbe radicalmente il volto dell’attacco milanista, offrendo ad Allegri una soluzione tattica di altissimo livello. Il Milan ha bisogno dei suoi campioni per iniziare la stagione con il piede giusto, e il recupero di un giocatore del calibro di Leão darebbe un segnale forte a tutto il campionato.

Tuttavia, se il numero 10 rossonero non dovesse essere in grado di allenarsi con la squadra, Allegri dovrà fare affidamento su un altro dei colpi di mercato estivi, Christopher Nkunku. L’attaccante francese, arrivato a Milano in questa sessione di calciomercato, è uno dei 10 rinforzi voluti da Tare per rendere la rosa più competitiva. Anche Nkunku, come Leão, non è ancora al top della sua forma fisica, ma i suoi progressi a Milanello sono stati sorprendenti.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il francese avrebbe accelerato i tempi di recupero, impressionando positivamente Allegri con le sue performance durante la prima settimana di lavoro. La sua versatilità e la sua abilità nel creare occasioni da gol lo rendono un’opzione molto valida per l’attacco milanista. Allegri potrebbe vederlo come un elemento chiave per sbloccare la partita contro il Bologna, sfruttando la sua intelligenza tattica e la sua precisione sotto porta.

Il dilemma del tecnico rossonero è quindi chiaro: rischiare Leão se non è al massimo della condizione, o puntare su Nkunku, un giocatore forse meno rodato ma pieno di potenziale? La scelta di Allegri dipenderà dalle valutazioni del giorno di rientro. Il Milan ha bisogno di tre punti per iniziare bene la sua corsa verso i vertici della classifica, e ogni decisione sarà cruciale.

L’arrivo di Tare come DS e di Allegri in panchina ha segnato un nuovo capitolo nella storia del club, e i tifosi si aspettano grandi cose. Le prossime ore saranno decisive per capire chi guiderà l’attacco rossonero nella prima sfida casalinga della stagione.

In sintesi, il Milan si trova a un bivio: il recupero di Leão sarebbe una notizia fantastica, ma l’alternativa Nkunku sembra essere più che all’altezza della situazione. Allegri e il suo staff valuteranno ogni dettaglio, sperando di schierare la formazione migliore per battere il Bologna a San Siro.