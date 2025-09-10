Milan Bologna, chi gioca al posto di Leao? Allegri ha già le idee di chiare, c’è l’indizio da Milanello

Milan Bologna, Leao viaggia verso il forfait contro i felsinei: Massimiliano Allegri ha le idee chiare, c’è l’indizio da Milanello

Nonostante la pausa per le nazionali, il Milan si trova ad affrontare una sfida complessa al rientro in campo. Domenica sera a San Siro, i rossoneri ospiteranno il Bologna in una partita che si preannuncia insidiosa, specialmente per una squadra ancora in fase di assestamento. La notizia più rilevante è l’assenza di Rafael Leao, il cui recupero da un’elongazione al polpaccio destro non è ancora completo, tenendolo fuori dalla lista dei convocati. La sua mancanza si farà sentire in attacco, mettendo a dura prova il nuovo tecnico Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare, che continuano a lavorare per plasmare la squadra ideale.

Le scelte di Allegri per l’attacco

In assenza del numero 10, le opzioni per il Milan si riducono. L’articolo di Calciomercato.com sottolinea che Cristopher Nkunku non è ancora pronto per partire titolare. Pur avendo approfittato della sosta per mettere benzina nelle gambe, l’ex Chelsea non ha ancora raggiunto la forma ottimale per un esordio dal primo minuto in Serie A. La sua condizione, come riportato, è ancora lontana dall’essere considerata ideale, e il suo utilizzo sarà probabilmente limitato a uno spezzone di gara. Questo scenario costringe Allegri a valutare soluzioni alternative per il reparto offensivo, che si trova a dover affrontare la solida difesa del Bologna di Vincenzo Italiano.

Le alternative offensive: da Saelemaekers a Gimenez

Una delle soluzioni plausibili, e definita dall’articolo come “forse l’unica”, è lo spostamento di Alexis Saelemaekers nel tridente d’attacco. Il giocatore belga ha già dimostrato la sua duttilità e la sua capacità di adattarsi a ruoli diversi, come ha fatto vedere nel recente match contro il Lecce. La sua versatilità potrebbe essere un jolly fondamentale per il Milan in un momento di emergenza come questo. Il suo passato, che include esperienze sia nella Capitale con la Roma che proprio a Bologna, lo rende un giocatore esperto e affidabile, capace di ricoprire più posizioni in campo.

Nel frattempo, l’attesa è tutta per il rientro di due giocatori chiave dagli impegni con le rispettive nazionali: Santi Gimenez e Christian Pulisic. L’articolo di Calciomercato.com suggerisce che sarà proprio questa inedita coppia a guidare l’assalto contro il Bologna, a meno di imprevisti sulle loro condizioni fisiche. Gimenez, l’attaccante messicano ex Feyenoord, è ancora a caccia del suo primo gol in Serie A. Pur essendo andato vicino alla rete sia contro la Cremonese che contro il Lecce, l’esordio al gol in campionato è ancora rimandato. La partita di domenica potrebbe essere l’occasione giusta per sbloccarsi e diventare un punto di riferimento per l’attacco rossonero. Pulisic, capitano degli Stati Uniti, completerebbe il duo, portando creatività e dinamismo.

La sfida del Milan: gestire le assenze e trovare gli equilibri

La partita contro il Bologna sarà un test importante per il Milan di Allegri e Tare. Dovranno dimostrare di saper gestire l’assenza di Leao e trovare nuovi equilibri in attacco. Le difficoltà al rientro dalla sosta sono un classico del campionato, e per una squadra in costruzione come i rossoneri, superarle sarà fondamentale per non perdere terreno in classifica. Il Bologna di Italiano è una squadra organizzata e compatta, e non renderà la vita facile ai padroni di casa. La sfida del Milan è quindi doppia: non solo vincere, ma anche dimostrare di avere la profondità e la mentalità necessarie per affrontare una stagione ricca di impegni.